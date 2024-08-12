Чи зможуть студенти і багатодітні батьки отримати відстрочку в Резерв+: у Міноборони дали відповідь

Особливо важливою є функція автоматичної онлайн-відстрочки, яка буде реалізована через інтеграцію з іншими реєстрами.
Протягом 2024 року в додатку Резерв+ з’являться відстрочки для студентів та багатодітних батьків.
Про це заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону.
За словами посадовиці, особливо важливою є функція автоматичної онлайн-відстрочки, яка буде реалізована через інтеграцію з іншими реєстрами. Перші оновлення стосуватимуться студентів денної форми навчання і багатодітних батьків.
"Ми прагнемо не змушувати громадян стояти у чергах, а запровадити проактивну автоматичну відстрочку. Як тільки інформація з відповідних реєстрів стане доступною, вона одразу відобразиться в Резерв+", – заявила Черногоренко.
Раніше адвокатка Марина Бекало пояснила у коментарі ТСН.ua, як отримати відстрочку від мобілізації та коли по неї йти.
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