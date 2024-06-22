Чи зможуть українці оформити відстрочку від мобілізації онлайн – відповідь Міноборони

За словами Черногоренко, у деяких випадках відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК і без збору папірців. Наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей.

Міноборони працює над тим, аби військовозобов'язані отримали можливість оформлювати відстрочку онлайн.

Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко в інтерв'ю NV.

За її словами, Міноборони налагодило взаємодії з вісьмома державними реєстрами, щоб автоматично зберігати інформацію про військовозобов'язаних. У планах ще більше взаємодій з іншими базами даних.

"Ми вважаємо, що в деяких кейсах відстрочка має надаватись автоматично, без походу до ТЦК, без збору папірців, наприклад, людям з інвалідністю чи батькам трьох дітей. Адже ці дані вже є у держави в тому чи іншому вигляді. Наприклад, родинні зв’язки, зв’язок між батьком, матір'ю і дітьми є в Державному реєстрі актів цивільного стану. І вже зараз в нас з цим реєстром є взаємодія", – каже Черногоренко.

Наразі Міноборони працює над тим, аб "Резерв+" став цифровим аналогом ТЦК, і всі сервіси, які можна автоматизувати, не забирали час і ресурси українців.

Коли це вдасться запустити?

"У нас зараз достатньо щільне навантаження на команду. Ми запустили військово-обліковий документ. Зараз займаємося тим, що технічно підтримуємо всі ці кейси. Я думаю, що протягом літа ми вже зможемо випробувати цю взаємодію", – підсумувала Черногоренко.

Раніше у Міноборони відповіли, коли запустять Е-бронювання через "Дію".

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