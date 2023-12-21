Чи зможуть в Україні вирощувати медичний канабіс: Ляшко пояснив важливі деталі

В Україні є велика кількість фармацевтичних заводів, які виробляють якісні лікарські засоби.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

"Я, як член уряду, наголосив би, що під час війни нам потрібно підіймати економіку нашої країни і закликаю використовувати товари українського виробника, в тому числі і лікарські засоби. Сьогодні в нас велика кількість фармацевтичних заводів виробляються лікарські засоби, які є доволі якісними... Ми маємо надію, що після прийняття от саме цього закону наші фармацевтичні компанії також розпочнуть і виробництво лікарських засобів на основі медичного канабісу. Для того, щоб це відбулося, є процедура, яка прописана саме в щойно прийнятому законі”, - наголосив Віктор Ляшко.

За його словами, процедура врегулювала як вирощування, перевезення, так і виробництво медичного канабісу.

“І все це відбувається на підставі ліцензії, яку видає Державна служба з лікарських засобів… Чи готові сьогодні українські виробники вирощувати, переробляти і давати АФІ (тобто саму діючу речовину, з якої потім виробляється лікарський засіб)? Так, готові. Але чи це буде вже завтра запущено, ні, бо до цього також треба підготовитися. Для того, щоб вирощувати медичний канабіс, потрібно сертифіковане насіння”, - додав міністр охорони здоров’я.

Нагадаємо, що в Україні легалізували медичний канабіс - Рада ухвалила законопроєкт.

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