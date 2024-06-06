Чи знала Україна про плани РФ підірвати Каховську ГЕС: в "Укргідроенерго" зізнались

Росіяни планували вивести з ладу Каховську ГЕС. Однак тоді в Україні й подумати не могли, що окупанти наважаться повністю знищити греблю.

У вересні 2022 року Україна знала, що Росія планує замінувати та підірвати Каховську ГЕС, але тоді ніхто не міг подумати, що окупанти зруйнують всю станцію.

Про це розповів гендиректор "Укргідроенерго" Ігор Сирота в інтерв’ю для "Ми-Україна".

Він сказав, що окупанти заздалегідь почали завозити вибухівку на Каховську ГЕС. Вже тоді було зрозуміло, що росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб зупинити роботу станції.

"Ми думали, що побачивши контрнаступ ЗСУ, який відбувся тоді у Харкові та Херсоні, росіяни хочуть замінувати обладнання та підірвати агрегати, щоб нам залишилась непрацююча станція. Але ми ніколи не могли подумати, що вони дійдуть до такого маразму, щоб підірвати повністю всю станцію. Це взагалі не вкладається ні у які рамки, і неможливо зрозуміти їх мотиви", - сказав Сирота.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня 2023 року російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС. Внаслідок підриву були затоплені населені пункти на обох берегах Дніпра. За офіційними даними, загинуло 32 людини, однак невідомо, скільки людей загинуло на окупованому лівобережжі Херсонщини.

За даними Міндовкілля, загальні збитки від підриву Каховської ГЕС перевищують 146 млрд грн.

Внаслідок теракту було зруйновано 11 прольотів верхньої частини греблі із 28. З машинної зали ГЕС стався витік 150 тонн мастила. Каховська ГЕС більше не підлягає відновленню.

Читайте також: