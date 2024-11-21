Чи знають військові про винагороди за знищену техніку ворога: в "Армія+" стартувало опитування 

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року українські захисники знищили понад 100 000 одиниць військової техніки росіян.

У застосунку для військових "Армія+" запустили опитування від Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони. Мета опитування – дослідити, як реалізується на практиці одна із важливих соціальних гарантій для військовослужбовців, а саме – за бойові здобутки.

Про це повідомило Міноборони України.

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року українські захисники знищили понад 100 000 одиниць військової техніки росіян. За знищення чи захоплення кожної одиниці ворожої техніки військовослужбовці мають право на грошову премію або додаткову відпустку.

Опитування має з’ясувати, чи знають захисники про це право, чи виконується воно фактично, а також які перепони виникають під час його реалізації.

"Як показали останні місяці, опитування у "Армія+" дійсно впливають на зміни у Силах оборони. Військові вже висловлювали свою думку стосовно навчання у застосунку, харчування чи зміни місця служби. І їхні результати враховувалися. Бо ми розуміємо — неможливо змінити систему без думки тих, хто нею користується. Тому запрошуємо пройти це опитування і поділитися ним із побратимами та посестрами", — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Опитування в "Армія+" стартувало у середу, 20 листопада, і триватиме два тижні. На підставі його результатів Департамент внутрішнього аудиту МО підготує конкретні рішення, які забезпечать реалізацію права на справедливу винагороду та надання відпустки для всіх військовослужбовців. У Міноборони запевняють, що впроваджені зміни допоможуть спростити та пришвидшити процес отримання винагороди за знищену ворожу техніку.

"Військові не завжди знають про свої права та як їх реалізувати, щоб отримати, зокрема, належний соцзахист щодо винагород та відпусток за знищену чи захоплену техніку. Тому ми хочемо отримати зворотний зв'язок від військових, щоб покращити реалізацію права військових на винагороду чи відпустку", — підкреслив директор Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони полковник Олександр Титковський.

Нагадаємо, штурм росіян на Курщині "спіткнувся" на мінах. Під час спроби провести штурмові дії в Курській області противник втратив майже третину військової техніки.

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