Чи зникнуть зими в Україні: метеорологиня шокувала заявою про зміну клімату

В Україні відбувається зміна клімату, через що вже стало помітно тепліше. Проте поки не можна говорити, що зим в Україні не буде.

Про це у коментарі Олексію Суханову на ютуб-каналі "Говорить Суханов" розповіла кандидатка географічних наук, завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС та НАН України Віра Балабух.

Літо стає спекотнішим

"Клімат змінюється. Особливо відчутно це було цього літа, яке було дуже спекотним. Вересень був практично літнім місяцем. І оця тенденція до підвищення температури, яка спостерігається протягом всього року, вона і є такою характерною рисою зміну клімату і вона свідчить про те що змінюється температурний режим. А ці зміни температурного режиму зумовлюють і інші зміни, які відбуваються в атмосфері, гідросфері тобто проблеми з водою виникають певні, це впливає зрештою на біосферу на все живе і на людину", - сказала Віра Балабух.

Зими стали коротшими та зникли повені

"Також зменшується тривалість холодного періоду, зменшується сама температура цього періоду і це звичайно впливає на опалювальний сезон, тому що значно менше потрібно нам енергії для для того, щоб було тепло в наших приміщеннях. Знову ж таки це впливає на опади, які спостерігаються в нас. Уже зникли повені. Можливо ви вже помітили, що весна в нас починалася зазвичай з того що танув сніг, великі калюжі скрізь були, піднімалася вода в річках затоплювала заплави. Виникали навіть проблеми особливо в Карпатах з такими повенями. Зараз уже в нас такого явища майже немає, протягом останніх 20 років воно виникає дуже рідко і немає такого масштабу", - пояснила метеорологиня.

До кінця 21 століття "на Харківщині буде така погода, як у Джанкої"

"Якщо говорити що зима - це період, коли середня за добу температура нижче нуля. А літо - це коли середня температура вище 15 градусів, то дійсно кількість літніх днів значно перевищує кількість зимових днів і ця тенденція в нас весь час збільшується. Літніх днів стане більше, температура повітря до кінця 21 століття на Харківщині може стати такою, як у Джанкої", - пояснила Віра Балабух.

Нагадаємо, Віра Балабух прогнозує, що зима 2024-2025 буде відносно теплою.

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