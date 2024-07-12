Чи знімуть США обмеження на удари по РФ: відповідь помічника держсекретаря О'Брайєна

В України досі є обмеження, зокрема від США, щодо ударів американською зброєю вглиб Росії.

За яких обставин США можуть дозволити Україні вражати військові об’єкти в глибинці російської території - розповів помічник Держсекретаря США у справах Європи і Євразії Джеймс О'Брайєн в інтерв'ю Радіо Свобода.

О'Брайєн наголошує, що в України є власні системи озброєнь, якими вона завдає ударів, де вважає за потрібне.

"Ми сказали, що на нашу далекобійну зброю поширюються деякі обмеження. Хочемо, щоб цю зброю використовували там, де вона найкраще підходить", - зйдеться в повідомленні.

Він додав, що "зрештою, це територія України. Це системи озброєння України. І Україна ухвалює рішення про те, що найбільш ефективно".



"Ми завжди обговорюємо з Україною, що є найбільш ефективним у військовому плані. Президент сказав, що ми надаємо зброю, яку Україна здатна ефективно використовувати, і в той час, коли вона може це робити. Думаю, це широка дискусія, яку ми продовжуємо спостерігати, і ми бачимо реальний вплив на полі бою найновішої зброї", - резюмував О'Брайєн.

Скільки літаків лишилося в РФ? Далекобійна зброя віджене і ті, що лишилися?

Додамо, ЗСУ можуть дістати тими видами озброєння, які наразі є, в 50-кілометрову зону.

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