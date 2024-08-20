Чи знищили "Асканію-Нову": що насправді відбувається в окупованому заповіднику

Всесвітньо відомий заповідник “Асканія-Нова” перебуває під окупацією від першого дня повномасштабного вторгнення РФ на територію України. Росіяни його просто знищують.

Чим унікальний заповідник і що з ним зараз – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Українська "Асканія-Нова"

Заповідник "Асканія-Нова" був один із найпотужніших туристичних магнітів на півдні України. До повномасштабного вторгнення РФ на українські землі "Асканія-Нова" була найбільшим степовим заповідником Європи, який щороку відвідувало близько 140 тисяч туристів. Його загальна площа – понад 33 тис. гектарів. "Асканія-Нова" є унікальним місцем. Тут знаходиться найбільший степовий масив Європи, який ніколи не розорювався, а також великий зоопарк і дендропарк. Цей заповідник був домівкою для багатьох рідкісних і зникаючих видів тварин, таких як кулани, сайгаки, і навіть африканські антилопи. Заповідник також має велику наукову цінність, адже тут досліджували взаємодію природних екосистем.

На жаль, "Асканія-Нова" опинилися під російською окупацією з першого дня великої війни. Неодноразово повідомлялося про десятки пожеж на заповідних територіях та організацію окупантами "сафарі" – фактичного вбивства тварин на території заповідника. І от очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що заповідника "Асканія-Нова", який розташований на тимчасово окупованій території Херсонської області "більше немає". Про це він розповів в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Так, це правда, вони його знищують. Останнє, що я чув – вони вивозять тварин до Криму і до Росії. Тобто можна сказати, що заповідника більше немає. Пограбували вони його капітально"

Водночас директор заповідника Віктор Шаповал у коментарі "Суспільному" зазначив, що, на його думку, фразу Прокудіна вирвали з контексту. За словами Шаповала, росіяни дійсно вивозять тварин із "Асканії-Нови". Але сьогодні не йдеться про знищення заповідника.

"Це процес, що відбувається, але не доконаний факт. На сьогодні вивезено у РФ і на тимчасово окуповану територію Криму 20 тварин. Частина тварин загинули через недогляд, відсутність кваліфікованого наукового супроводу і ветеринарного обслуговування. Значна частина заповідного степу – понад 2000 га, вигоріла внаслідок пожеж різної природи"

За його словами, ці факти фіксуються спеціальною комісією при Херсонській ОВА, Держекоінспекцією. Шаповал запевнив, що правоохоронці вже відкрили низку кримінальних проваджень через дії окупантів стосовно "Асканії-Нови".

"Факти значних збитків, завданих збройною агресією Росії й окупацією, мають місце. Факт знищення заповідника – ні"

Зі словами щодо повного знищення заповідника не погоджуються місцеві журналісти. Так, головна редакторка видання “Кавун City” Євгенія Вирлич каже, що “Асканія-Нова” існує, але “не в тому вигляді, в якому була і має бути”.

"Заповідника не існує" – це брехня. Він існує. Не в тому вигляді, в якому був і має бути. Але існує. Росіяни використовують його у пропаганді. Вони відкрили його для відвідування, попередньо пограбувавши. Але НЕ розграбували (поки!). Їм заповідник потрібен хоч у якомусь стані, аби використовувати у пропаганді. І той факт, що пан Прокудін сказав, що заповідника не існує, – це шикарний привід для росіян тепер казати "хахаха, вони брешуть, ось він заповідник". І наженуть туди школярів з екскурсіями, попередньо бюджетників поставлять з віниками раком прибирати і білити бордюри. А весь світ буде дивуватись, як це – ось, існує ж.

"Росіяни його знищують". Так, це правда. Росіяни його поступово знищують, зокрема пожежами, яких за два роки було дуже багато.

"Останнє, що я чув" - це ж так має відбуватись офіційна комунікація, так? Херсонська обласна державна адміністрація, я знала, що ви харчуєтесь виключно плітками, особливо останні два з половиною роки, але ж не настільки. Відкрию таємницю – дирекція заповідника на зв'язку, вони не зрадили, вони постійно готові давати коментарі, перебувають на підконтрольній території і мають купу актуальної інформації. Щобільше, вони якісно коментують, а не оце "більше немає", коли за фактом є.

Про вивіз тварин – правда. Але не просто вивіз – росіяни тварин і вивозять, і обмінюють, тобто завозять тварин з парків Криму та Росії. Не знали? Тепер знаєте. Так, у заповіднику все погано і складно. Але "більше немає" – це НЕПРАВДА. Дай Боже, аби він і був"

Збереження "Асканії-Нова" є важливим не лише для України, але й для всього світу. Це питання глобального значення, адже знищення такого унікального заповідника матиме довготривалі наслідки для біорізноманіття. Українські екологи закликають до підтримки та співпраці на міжнародному рівні для відновлення заповідника після завершення війни.

"Рускій мір" у Маріуполі

Нагадаємо, що така страшна ситуація відбувається не тільки з українськими заповідними територіями. Все до чого торкається "рускій мір" перетворюється на руїни. Почорнілі багатоповерхівки з похованими під ними тілами їхніх жителів, могили просто серед вулиць, військові і цивільні в блокаді, а потім полонені та депортовані, зруйнована "Азовсталь", зруйнований драмтеатр із сотнями загиблих, – таким перед очима українців і світу стоїть Маріуполь від штурму військ РФ у 2022-му.

Здавалося б, відтоді жити там неможливо. Проте частина жителів досі лишається у Маріуполі. Ба більше, Росія намагається зробити його вітриною – нібито успішною – захоплених територій України. Однак, не все те золото, що блищить.

А ось про протести маріупольців, які залишилися на вулиці, він промовчав. І з цими людьми відеозв'язок не зробили. Не розповів очільник держави-терориста і про постійні пориви, відсутність світла, води та тепла у багатьох будинках. Про це майже щодня пишуть місцеві жителі у чатах, але диктатору показують лише тих, хто скаже, що все "добре".

За час окупації місто перетворилось на осередок радянської пропаганди й бездіяльності росіян. Та попри постійні скарги містян, всі свої сили окупанти кинули не на допомогу людям, а на приховування власних жахливих злочинів. "Враження, що я це місто не знаю". Так про Маріуполь кажуть самі жителі, які бачать, що окупанти зробили з рідним містом. Одна з містянок показала, який вигляд зараз має центр. Напівзруйнований ЦУМ, понівечені історичні будинки біля руїн Драмтеатру. Українське місто, яке колись було центром розвитку та оновлення, тепер перетворено на руїни.

Окупанти продовжують знесення будинків. Серед них не лише житлові будинки, але й дитсадки та школи.

Лівобережжя Маріуполя потопає у каналізаційних відходах. Проблема каналізаційних поривів стала критичною для окупованого міста. Вже два роки містяни скаржаться на затоплення підвалів та "річки" й "озера" з відходів. Але ситуація погіршується, ця катастрофа стає лише масштабнішою.

Росія застосовувала "тактику голоду"

Україна та наші партнери роблять все, щоб відкрити очі міжнародній спільноті на те, які злочини чинить Російська Федерація. Юристи з організації Global Rights Compliance подали до МКС у Гаазі висновок, що Росія застосовувала навмисну "тактику голоду" під час 85-денної облоги Маріуполя на початку 2022 року. Про це повідомляє The Guardian. У звіті юристів стверджується, що Росія мала намір убити велику кількість мирних українців. Підраховано, що під час оточення Маріуполя на початку війни в Україні загинуло 22 тис. осіб. Через кілька днів після облоги мирні жителі залишилися без води, газу та електрики при мінус 10, а також без гуманітарної евакуації та допомоги.

Нагадаємо, російські окупанти знищують біосферний заповідник "Асканія-Нова" ім. Фальц-Фейна, який розташований на тимчасово окупованій території Херсонської області.

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