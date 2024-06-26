Чи знизять в Україні мобілізаційний вік до 21 року: у Зеленського відповіли

За словами Подоляка, потрібно ставити питання не лише "кого можна мобілізувати", але й "хто зможе профінансувати роботу цих людей".
В Україні поки не планують знижувати мобілізаційний вік до 21 року. Обговорюється лише економічне бронювання.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в інтервʼю "Новини. Live".
"Ні. Є відповідна реакція представників галузевого комітету Верховної Ради, понизити верхню планку до 50 років, і понизити з 25 нижче, немає таких пропозицій", – сказав Подоляк.
На його думку, потрібно ставити питання не лише "кого можна мобілізувати", але й "хто зможе профінансувати роботу цих людей".
"Тому що це і соціальні виплати, і зарплата, і амініція. На одного військовослужбовця треба мати 5 людей, які платять податки. Тому економічне бронювання має сенс", – каже радник керівника ОП.
Водночас, Подоляк визнав, що економічне бронювання – це складне питання, бо це питання справедливості як такої.
"Все, більше нічого не обговорюється і на сьогодні планів, знизити мобілізаційний вік до 21 року, немає", – підсумував він.
Раніше колишня омбудсменка Людмила Денісова назвала три категорії хлопців до 25 років, яких можуть мобілізувати.
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