Чи зобов'язаний був поліцейський спочатку стріляти по ногах: адвокат про інцидент в Дніпрі

Адвокат каже, що в законах, інструкціях та протоколах немає інформації про постріл у ноги.

Патрульні поліцейські, на яких був скоєний напад у Дніпрі та один з яких застрелив чоловіка, не мали конкретних протоколів про “постріл в ногу” чи попередження у вигляді “пострілу вгору”.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив адвокат Олексій Носов.

"Сам постріл був на ураження, але тут важливо зрозуміти одну просту річ, про яку багато хто говорить в інтернеті. Немає в законах, в інструкціях і протоколах будь-яких категорій на кшталт "пострілу в ногу", "в руку", "пострілу вгору", "на попередження". Єдине, що є в законі - це попередження про застосування зброї, в яких випадках воно повинно бути, в яких випадках його можна не робити. Це в тому числі зроблено для безпеки поліцейських і для безпеки суспільства, коли є моменти затримання небезпечних осіб", - розповів Олексій Носов.

Нагадаємо, що у Державно бюро розслідувань наразі не можуть точно сказати, хто був за кермом Jaguar в Дніпрі, пасажира якого вбив патрульний.

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