Чи зросли темпи мобілізації за останній місяць: нардеп вказав на тенденцію

Нардеп Костенко розповів, що після вступу в силу закону про мобілізацію темпи набору людей до війська в Україні значно зросли.
За останній місяць в Україні до війська набрали більше людей, ніж як за попередні пів року.
Про це заявив нардеп, секретар Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони і розвідки Роман Костенко в інтерв'ю Radio NV.
За його даними, темпи мобілізації в Україні за останній місяць значно зросли.
"У нас зараз темпи мобілізації зросли. За останній місяць ми набрали, мабуть, як за останні півроку. За останні чотири місяці. У нас в травні був найбільший [набір]", – каже Костенко.
Раніше нардеп і волонтер Руслан Горбенко розповів, що цьогоріч треба поповнити лави ЗСУ на 100-110 тисяч осіб.
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