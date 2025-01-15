Чи зросте в Україні тариф на світло через будівництво Хмельницької АЕС: у Міненерго відповіли

Галущенко розповів, чи слід очікувати підвищення тарифів на електроенергію до 6 грн/кВт-год.

В Україні не будуть зростати тарифи на електроенергію через будівництво Хмельницької АЕС.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону 15 січня.

Галущенко запевнив, що питання підвищення тарифів на електричну енергію немає взагалі на порядку денному.

Зокрема, він прокоментував інформацію, яку поширили в Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ щодо можливого підвищення ціни на електроенергію до 6 грн/кВт-год.

“По-перше, 6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований. Але справді до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня“, – повідомив міністр.

Він зауважив, що лише у квітні поточного року будуть дивитися на ситуацію, проте зараз “немає ані проєктів, ані розрахунків”.

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) також не рухається в цьому напрямку.

“Відповідно, на сьогодні на столі жодних проєктів рішень немає. Тобто дати підвищення точно нема“, – наголосив Герман Галущенко.

Нагадаємо, в Україні 2024-го здорожчала вартість електроенергії.

Зараз тариф на світло становить 4,32 грн за кіловат-годину. Він має діяти щонайменше до травня цього року.

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