Пенсії в Україні: Зеленський зробив важливу заяву, коли буде індексація

Президент заявив, що в Україні є гроші для виплати пенсій.

Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про пенсії. Він запевнив, що кошти для їх виплат в України є.

Про це він сказав 19 листопада під час виступу у Верховній Раді.

Президент Зеленський заявив, що в Україні будуть виплачувати пенсії. Він переконує, що в Україні є гроші на всі соціальні виплати.

"Ми маємо на це гроші. Ми маємо пакет зимової підтримки для людей. У березні 2025 року, як і щороку, відбудеться індексація пенсій на рівні інфляції", - заявив Володимир Зеленський з трибуни Парламенту.

Нагадаємо, за даними Мінсоцполітики, розмір найбільшої пенсії в Україні становить 390 тис. 184 грн на місяць. Окрім того, 4900 українців отримують пенсії понад 50 тис. грн. Середня пенсія "звичайного" пенсіонера становить 5 635 грн.

Також в Україні від листопада зросли пенсії у частини отримувачів. Ще для частини українців пенсії зростуть у грудні.

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