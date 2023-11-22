Чи зростуть взимку ціни на м’ясо, яйця та крупи – прогноз експертів

В Україні продовжують зростати ціни на продукти. Наразі в супермаркетах подорожчали основні види м'яса та яйця. Водночас ціни на крупи почали дешевшати.

Про це "24 Каналу" розповіли науковці з Інституту аграрної економіки.

Провідна наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Інституту аграрної економіки Наталія Копитець, зазначила, що станом на 1 листопада 2023 року яловичина, свинина та м’ясо птиці в продуктових супермаркетах подорожчали на 2,4% – 35,1% порівняно з 1 листопада 2022 року.

"Однак різні види м’яса здорожчали по-різному. Найменше за рік – здорожчала курятина, а найбільше – свинина та сало. Яловичина – гуляш та ребра – за цей період додала в ціні на 13,8 – 16,5 %", – сказала вона.

За оцінками науковців Інституту аграрної економіки, економічних передумов подальшого здорожчання основних видів м’яса наразі немає. Проте в умовах війни непередбачуваними є військові дії країни-терористки.

Щодо круп, то науковиця Інституту Світлана Черемісіна зауважила, що протягом жовтня-листопада цінова ситуація з крупами продовжує свою позитивну динаміку здешевлення.

"Ціна на гречку порівняно з вереснем знизилась на 11,9% – до 36,52 гривні за кілограм. Пшоно подешевшало на 3,4% – до 29,71 гривні за кілограм. Крупи пшеничні впали в ціні на 3,6 % – до 16,8 гривні за кілограм. Рис подешевшав на 0,9% – до 52,05 гривні. Крупи манні та ячні зазнали незначного здорожчання на 0,5% та 0,2% відповідно", – пояснила вона.

Науковці прогнозують, що взимку 2024 року цінова ситуація на крупи та борошно залишатиметься сприятливою для споживачів. Гречка може здешевшати, ціна на борошно буде стабільною, а цінова динаміка щодо інших видів круп (рис, пшоно) може зазнати незначного коливання.

Овочі, за словами експертки Інни Сало, можуть здорожчати після новорічних свят.

"На формування вартості овочів впливають, перш за все, обсяги їх товарної пропозиції, платоспроможний попит населення, також вартість зберігання та транспортування, підвищені тарифи на електроенергію для промислових виробників, ціни на пальне. Очікується, що після свят ціни на овочі борщового набору можуть підвищитися проти тих, які зараз. Найбільше зросте ріпчаста цибуля – до 18 гривень за кілограм проти середньої ціни у 12,75 гривні станом на 15 листопада 2023 року", - розповіли експертка.

Нагадаємо, в Україні різко здорожчав один із найважливіших продуктів.

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