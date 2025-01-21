Чи зупинена в Україні мобілізація 50-річних чоловіків: адвокат відповів

Питання ставиться не в контексті мобілізації 50-60-річних, а в контексті місця їхньої мобілізації, каже адвокат.

Наразі в Україні не зупинена мобілізація 50-річних чоловіків. Інформація про те, що нібито існує директива, яка дозволяє мобілізовувати чоловіків 50-60 років виключно за окремим мобілізаційним розпорядженням від Генштабу, не аргументована.

Про це заявив адвокат Євген Филипець у програмі "Коментар" в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Залишилось запитання лише цієї директиви командувача Сухопутних військ ЗСУ, яку ще ніхто не бачив в очі. Її зміст полягає в тому, щоб 50-60-річних осіб мобілізовувати в частини забезпечення відповідно до їхнього фізичного й психоемоційного стану. Чи є зараз в нас випадки, коли мобілізовують людей 50+ в інші підрозділи? Зараз я не готовий відповісти, бо я не маю такої статистики. Але чи таких людей мобілізовують та одразу після навчального центру відправляють в частини забезпечення? Так, відправляють.

Фахівець наголосив, що на його практиці громадян 53-54 років відправляли до частини забезпечення на різні посади.

"Тож та директива нібито так це і передбачає", - наголошує Євген Филипець.

Адвокат пояснює: мобілізація людей віком 50+ не зупинена, але їх мобілізовують до частини забезпечення. Втім, каже він, "і те забезпечення є різне".

"Ми розуміємо, що є забезпечення частин, які воюють на сході. З цим виникає багато непорозумінь у людей. Але загалом такі особи підлягають мобілізації, і лише вирішується питання про місце проходження військової служби", - каже Филипець.

Як повідомлялося, в Україні подовжили дію воєнного стану та загальної мобілізації - від 8 лютого до 9 травня 2025 року. Це вже 14-й раз, коли парламент ухвалює подовження мобілізації в умовах війни

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