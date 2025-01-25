Чи зупинена військова допомога Україні від США: Зеленський дав відповідь

Військова допомога Україні не зупинена на тлі розпорядження Держдепу щодо "припинення роботи" міжнародної допомоги.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 25 січня на брифінгу за підсумками зустрічі й президенткою Молдови Маєю Санду, коментуючи інформацію про нібито зупинку новою адміністрацією США зовнішньої допомоги на 90 днів.

"Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", — сказав Зеленський.

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24 січня Державний департамент США видав розпорядження щодо "припинення роботи" існуючої міжнародної допомоги та "призупинити" нову. Для України заморозили деяку гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. У Пентагоні заявили, що це не стосується допомоги Україні. Тобто, допомога Києву продовжується.

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