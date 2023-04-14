Чи зупинить витік секретних матеріалів контрнаступ ЗСУ: що говорить Буданов

Витік секретних документів Пентагону жодним чином не вплине на наступ Збройних сил України. Це "зливання" також не зашкодить відносинам між Києвом та Вашингтоном.

Про це в інтерв'ю ABC News повідомив очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

За його словами, ця ситуація не вплине на ситуацію на полі бою. Адже Україна переживає другий рік великої війни проти країни-агресорки Росії.

"Якщо є проблема, її буде вирішено. Якщо проблеми немає, то краще. На реальні результати наступальної операції це вплинути не зможе", - наголосив Буданов.

Головний військовий розвідник наголосив, що спілкувався зі своїми американськими колегами після того, як про "зливання" документів стало відомо. Він вважає, що від витоку документів Росія найбільше виграє.

"Росія є єдиним бенефіціаром цього. Ми отримаємо остаточну відповідь лише після завершення розслідування. У нас є зв'язок із відповідними службами в США і буквально з першої години ми почали спілкуватися", - зауважив керівник ГУР.

Нагадаємо, про те, що "зливання" не вплине на наступ України, заявляв і колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес. Він висловив думку, що українська сторона має бути менш "засмучена" можливими наслідками від цього "зливання", аніж американська. Генерал зауважує, що "завжди припускав, що українцям не вистачає боєприпасів, тому що вони використовують їх у великих кількостях".

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