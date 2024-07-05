Чи звільнить Зеленський Шмигаля з посади прем'єра: що кажуть у Раді

У Верховній Раді України розгорнулася дискусія щодо можливості звільнення прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та зміни складу Кабінету Міністрів під час воєнного стану.

Федір Веніславський, член Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки, заявив про відсутність юридичних можливостей для припинення повноважень прем'єр-міністра Дениса Шмигаля в умовах воєнного стану.

Про це він сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Веніславський посилається на статтю 10 Закону України "Про правовий режим воєнного стану", яка забороняє припинення повноважень Кабміну під час дії воєнного стану.

"Я на даний момент не бачу юридичних можливостей для припинення повноважень Кабінету міністрів. А припинення повноважень прем'єра має автоматично наслідком припинення повноважень всього складу Кабінету міністрів", - зазначив Веніславський.

За його словами, можливі лише точкові зміни в уряді, коли конкретний міністр подає заяву про відставку або прем'єр-міністр вносить подання про зміну окремого міністра. Однак повна зміна складу Кабінету Міністрів України, на думку Веніславського, неможлива за законом.

Проте народний депутат Ярослав Железняк категорично не погоджується з такою інтерпретацією закону. Він назвав позицію, висловлену Веніславським, "повним бредом" і нагадав про зміну голови Національного банку України та Омбудсмена, які відбулися під час воєнного стану.

Железняк також посилається на статтю 115 Конституції України, згідно з якою Кабінет Міністрів продовжує діяти навіть після відставки прем'єр-міністра. Він навів приклад відставки Миколи Азарова, коли Сергій Арбузов виконував обов'язки прем'єр-міністра.

"Коротше, не звертайте увагу на цю заяву про неможливість зміни КМУ. Нічого спільного з реальністю вона не має", - підсумував Железняк.

Зазначимо, що раніше в деяких українських ЗМІ з'явилася інформація про те, що президент Зеленський ймовірно планує звільнити прем'єр-міністра Дениса Шмигаля. Нині офіційного підтвердження чи спростування цієї інформації немає.

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