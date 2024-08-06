Чи звільнять зі служби, якщо у військового дружина вагітна третьою дитиною: відповідь юриста

За словами адвоката, сам факт вагітності дружини не прирівнюється до наявності третьої дитини і не є підставою для звільнення з військової служби.

Чоловіки, у яких на утриманні троє неповнолітніх дітей і більше, мають право на відстрочку від мобілізації.

Чи звільнять зі служби, якщо у військового народилася або має народитися третя дитина, розповів юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Артем Бродюк, передає "РБК-Україна".

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За словами адвоката, сам факт вагітності дружини не прирівнюється до наявності третьої дитини і не є підставою для звільнення з військової служби.

"Підтвердити документально наявність трьох дітей можна, лише надавши свідоцтво про народження дитини (дітей) із зазначенням батьківства військовослужбовця", – зазначає Артем Бродюк.

За його словами, якщо дружина вагітна третьою дитиною, це означає, що у військовослужбовця наразі лише дві дитини на утриманні, тому в звільненні йому буде відмовлено. Він не матиме права на звільнення з військової служби до моменту народження третьої дитини.

Як звільнитися зі служби після народження третьої дитини

Потрібно подати відповідні документи, які підтверджують батьківство, а також переконатися у відсутності заборгованості зі сплати аліментів. Важливо пам'ятати, що сукупний розмір заборгованості не повинен перевищувати суму платежів за три місяці.

"Військовослужбовцям, які планують скористатися правом на звільнення за наявності трьох і більше дітей, варто уважно стежити за змінами в законодавстві та заздалегідь підготувати необхідні документи. Консультації з юристами та відповідальними особами у військових частинах можуть допомогти уникнути непорозумінь і забезпечити своєчасне звільнення", – радить юрист.

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