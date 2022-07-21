Чим більше втрат зазнають росіяни, тим більше фейків вони "вкидають" - МЗС

Росія поширює фейки про нецільове використання західної зброї в Україні, аби зірвати постачання.

Ворожа пропаганда особливо активізувалась після того, як окупанти почали зазнавати величезних втрат на полі бою завдяки тій самій зброї.

Про це у своєму Твітері написав прессекретар МЗС України Олег Ніколенко.

"Оскільки наші партнери обіцяють збільшити військову допомогу, а російські війська несуть більше втрат, Росія поширює фейкові новини про нецільове використання зброї, наданої Україні. Не вводьте себе в оману. Вони роблять це, щоб зірвати постачання зброї, яка відіграє вирішальну роль у звільненні території України", - написав Ніколенко.

Нагадаємо, у червні в Пентагоні вже спростовували поширені російською пропагандою чутки, що нібито Україна перепродує на чорному ринку зброю, отриману від країн Заходу.

Крім того, радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що одержана від західних партнерів зброя поставляється виключно на фронт, а чутки про її продаж на "чорному" ринку — вкиди російської пропаганди.

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