Чим корисні кабачки: три незвичайні способа використання цих овочів

Кабачки - дуже корисні овочі. З них можна приготувати безліч різноманітних страв. Однак існують ще способи використання кабачків. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Детоксикація організму

До складу кабачків входять: клітковина, харчові волокна, велика кількість вітамінім, макро- та мікроелементів. Саме тому, якщо ви не знаєте, чим корисні кабачки, зверніть увагу на їхню властивість "очищати" організм від токсинів. Також ці овочі допомагають нормалізувати баланс мікрофлори в кишківнику та відновити роботу ферментних систем.

Як використовувати кабачки для детоксикації організму? Вживати овоч потрібно в сирому вигляді. Можна приготувати фреш на основі соку кабачків, гарбузів, огірків та моркви. Або взяти одну склянку нежирного кефіру, петрушку, селеру та додати 200 г натертих сирих кабачків.

Такі прості напої допоможуть вивести з організму зайву рідину, що зменшить набряки. Ця особливість кабачків дуже важлива для тих, хто бореться з целюлітом.

Позбавлення зайвої ваги

Кабачки допомагають вгамувати голод та нормалізувати обмінні процеси. А ще в 100 г цього овоча всього 72 калорії, чимало харчових волокон, мінеральних речовин і вітамінів.

Щоб посилити ефект від кабачків, потрібно звернути увагу на такі правила:

дієтологи рекомендують їх вживати з зеленими овочами;

не варто очищати шкірку - більша частина корисних речовин залишаються в ній.

А ще, якщо ви всерйоз задумалися над тим, чим корисний кабачок і як знизити вагу, додаючи його до свого раціону, потрібно виключити солодощі, копчену, жирну та смажену їжу.

Чим корисний кабачок в косметології

Кабачки багаті на ацетилсаліцилову і фолієву кислоти, ретінол та інші біоактивні речовини. Саме тому цей овоч позитивно впливає на стан шкіри.

Якщо притримуватися кабачкової дієти, в організму почне виділятися велика кількість еластину і колагену. Завдяки їм зникає так звана "судинна сітка" та пігментні плями, а сама шкіра стає менш чутливою до зовнішніх подразників. Одночасно відновлюється pH-баланс шкіри, збільшується її зволоженність, розглажуються невеликі зморшки.