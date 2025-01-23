Чим має закінчитися справа генералів Галушкіна та Горбенка - нардепка відповіла

Якщо справа генералів Галушкіна та Горбенка не потягне за собою арешт Содоля, то це може призвести до вигляду пошуку "цапів-відбувайлів” в низьших ланках.

Таку думку висловила народна депутатка Мар'яна Безугла.

"Якщо зазначені процеси не призведуть до прямого звільнення Сирського (та його найближчого оточення), який є першопричиною та ключовим фактором проблем через свій авторитаризм, стиль управління, то це стане лише насмішкою над усіма нами", – зазначила Безугла.

Вона додала, що це є основною причиною численних проблем, включаючи невідповідну підготовленість до вторгнення росіян та невдачі 155-ї бригади.

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Однак вирішення цих проблем неможливе без створення справжньої системи військової юстиції, яка досі не існує в Україні через численні політичні перепони.

Безугла додала, що питання створення такої системи для розслідування дезертирств та військових злочинів стоїть на місці, оскільки парламент вже багато років не може прийняти законодавчі ініціативи, навіть попри їх необхідність в умовах війни.

"Я є співавтором кількох законопроєктів, але жоден із них за десятиліття війни не пройшов Парламент. Останній із таких законопроєктів був розроблений нещодавно й стосувався створення військової поліції. Він був проголосований влітку в першому читанні, але згодом "застряг", і наразі щодо нього нічого не відбувається", – наголосила нардепка.

Вона висловила сподівання, що нарешті створення військової юстиції повернеться до порядку денного на всіх рівнях та урядовці розпочнуть реалізацію цього проєкту.

Нагадаємо, генерала Юрія Галушкіна відпустили під заставу і знову одразу арештували за новою підозрою.

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