Чим міцнішою буде підтримка Заходу, тим швидше вимушені мігранти повернуться відновлювати Україну – Юлія Свириденко

Відмінність нинішньої хвилі мігрантів з України від інших міграційних криз, які переживала Європа, полягає в тому, що більшість українців, які виїхали за кордон, зробили це на певний час і повернуться на батьківщину відразу після перемоги. Коли це станеться, багато в чому залежить від рівня підтримки західних країн.

Таку думку у Facebook висловила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

«Війна, розв’язана росією, спровокувала міграційну кризу в Європі, небачену з часів Другої світової війни. Більше 2,5 млн українців уже виїхали за кордон і ця цифра буде лише збільшуватися. Люди вимушено залишають свої домівки, рідних та близьких, щоб врятувати свої життя та життя своїх дітей», - написала міністерка.

При цьому переважна більшість українців, що вимушено виїхали з країни, не планували емігрувати і не планують "осісти" в Європі. Їхня мета – повернутися якнайшвидше до нормального життя.

Варто також враховувати, вважає Свириденко, що більшість з тих, хто виїхав за кордон, становлять жінки та діти, чоловіки та батьки яких наразі захищають батьківщину.

«Україна щиро вдячна всім країнам світу, які сьогодні дають прихисток нашим громадянам. В той же час, спільними силами ми можемо зробити так, аби біженці якомога швидше реалізували свою мрію про повернення додому», - написала міністерка.

Для того, щоб це сталося якомога раніше, потрібна максимальна підтримка України у вигляді як гуманітарної, так і військової допомоги.

«А після перемоги важливо включитися в процес відбудови нашої держави та ухвалити рішення про включення її до Євросоюзу. Таким чином, цивілізований світ усуне корінні причини міграційної кризи, допоможе біженцям з’єднатися зі своїми родинами та створить базу для подальшого відновлення та розвитку України – важливого і сильного стратегічного партнера не лише Євросоюзу, а і всього світу», - підсумувала Свириденко.

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