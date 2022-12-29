Чим мити поверхню, щоб на ній довго не збиралася пилюка

Про доступний та ефективний метод, який допоможе помити поверхню так, щоб на ній довго не було пилу, прочитайте у матеріалі ТСН.ua.

Пилюка – не лише неприємна для ока вада у квартирі, а й потужний алерген, збудник цілої низки хвороб. Тож позбутися від неї хоче будь-яка господиня.

Прибирання квартири необхідно робити регулярно, а якщо робити його ретельно та позбуватися від пилюки на усіх поверхнях – це перетворюється на довгу історію.Тому що буквально через декілька днів шар пилюки виростає знову.

Як позбутися пилюки на тривалий термін

Прибирайте, використовуючи оцет

У кожному домі легко можна знайти засіб, що можна без перебільшень назвати чудодійним, коли йдеться про боротьбу із пилом. І, хоча, засіб цей має суттєвий недолік – різкий неприємний запах, він лишається найдоступнішим, та ще й надзвичайно ефективним, очищувачем підлоги та меблів від пилюки. Мова йде про столовий оцет. Він допоможе забути про пилюку на термін до декількох тижнів.

Крім того, оцет допоможе у боротьбі з вапняним нальотом на кухонному приладді, мікрохвильовці та інших поверхнях. Так ви зможете вбити одразу двох зайців - очистити поверхню від накипу та захистити її від пилу. Гарною ідеєю буде додати оцет до мильного розчину під час миття підлоги у квартирі.

Обробляти розчином з оцтом можна майже будь-яку підлогу, крім підлоги із необробленого або вощенго дерева або природного каменю. Так, в жодному разі не можна проливати оцет на граніт чи мармур, але зі більшість поверхонь у домі оцет впорається, не пошкодивши їх.

Як помити поверхні за допомогою оцту

Спочтаку пропилесосте поверхні.

Потім розведіть півсклянки 9% оцту у п’яти літрах води та ретельно розмішайте. Протріть цим розчином поверхні. Щоб зменшити неприємний запах, причиніть вікна та додайте до суміші 20-30 крапель ефірної олії, що переб’є неприємний сморід оцту.

Навіть якщо запах оцту залишиться, то ненадовго. Разом із цим запахом зникнуть й інші неприємні запахи у квартирі, а також брід та пилюка. Ефективність такого методу прибирання не поступається прибиранню з використанням промислових засобів.

Використайте антистатичний ефект засобів для миття поверхонь

Ще один спосіб позбутися від пилу надовго – скористуватися засобом із антистатичний ефектом. Антистатичний ефект – це здатність компоненту запобігати прилипанню дрібних частинок до обробленої поверхні.

Такий компонент є у шампунях із антистатиком чи кондиціонерах для білизни. Ці засоби необхідно розчиняти водою і обробляти отриманою сумішшю поверхні. Це суттєво сповільнить процес накопичення пилу.

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