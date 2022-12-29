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Чим мити поверхню, щоб на ній довго не збиралася пилюка

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
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83
Час на прочитання
2 хв
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Чим мити поверхню, щоб на ній довго не збиралася пилюка

Як помити поверхні, щоб не було пилу

Про доступний та ефективний метод, який допоможе помити поверхню так, щоб на ній довго не було пилу, прочитайте у матеріалі ТСН.ua.

Пилюка – не лише неприємна для ока вада у квартирі, а й потужний алерген, збудник цілої низки хвороб. Тож позбутися від неї хоче будь-яка господиня.

Прибирання квартири необхідно робити регулярно, а якщо робити його ретельно та позбуватися від пилюки на усіх поверхнях – це перетворюється на довгу історію.Тому що буквально через декілька днів шар пилюки виростає знову. 

Як позбутися пилюки на тривалий термін

Прибирайте, використовуючи оцет

У кожному домі легко можна знайти засіб, що можна без перебільшень назвати чудодійним, коли йдеться про боротьбу із пилом. І, хоча, засіб цей має суттєвий недолік – різкий неприємний запах, він лишається найдоступнішим, та ще й надзвичайно ефективним, очищувачем підлоги та меблів від пилюки. Мова йде про столовий оцет. Він допоможе забути про пилюку на термін до декількох тижнів.

Крім того, оцет допоможе у боротьбі з вапняним нальотом на кухонному приладді, мікрохвильовці та інших поверхнях. Так ви зможете вбити одразу двох зайців -  очистити поверхню від накипу та захистити її від пилу. Гарною ідеєю буде додати оцет до мильного розчину під час миття підлоги у квартирі.

Обробляти розчином з оцтом можна майже будь-яку підлогу, крім підлоги із необробленого або вощенго дерева або природного каменю. Так, в жодному разі не можна проливати оцет на граніт чи мармур, але зі більшість поверхонь у домі оцет впорається, не пошкодивши їх.

Як помити поверхні за допомогою оцту

Спочтаку пропилесосте поверхні.

Потім розведіть півсклянки 9% оцту у п’яти літрах води та ретельно розмішайте. Протріть цим розчином поверхні. Щоб зменшити неприємний запах, причиніть вікна та додайте до суміші 20-30 крапель ефірної олії, що переб’є неприємний сморід оцту.

Навіть якщо запах оцту залишиться, то ненадовго. Разом із цим запахом зникнуть й інші неприємні запахи у квартирі, а також брід та пилюка. Ефективність такого методу прибирання не поступається прибиранню з використанням промислових засобів.

Використайте антистатичний ефект засобів для миття поверхонь

Ще один спосіб позбутися від пилу надовго – скористуватися засобом із антистатичний ефектом. Антистатичний ефект – це здатність компоненту запобігати прилипанню дрібних частинок до обробленої поверхні.

Такий компонент є у шампунях із антистатиком чи кондиціонерах для білизни. Ці засоби необхідно розчиняти водою і обробляти отриманою сумішшю поверхні. Це суттєво сповільнить процес накопичення пилу.

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Дата публікації
Перегляди
83
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