Чим можна замінити яйця у випічці в умовах їх рекордного подорожчання

Чим замінити яйце в тісті, кексі, в печиві, у млинцях, у будь-якій випічці, розповідаємо у матеріалі ТСН.ua

Відмовляються від яєць з багатьох причин. Це може бути певна дієта, алергія, вегетаріанство тощо. Сьогодні додалася ще одна причина — стрімке зростання цін на яйця змушує багатьох господинь задуматись — чим можна замінити їх у випічці

Також читайте Курячі яйця за 100 гривень: експерти попереджають про зростання цін

Щоб зрозуміти чим можна замінити яйця, потрібно насамперед з'ясувати, нащо яйця додають у випічку, яка їх функція. Найосновніша — це те, що яйця "склеює" всі інгредієнти. Завдяки яйцям всі складові утворюють одне ціле. Ще одна функція яєць — вони зволожують тісто. Ну і наостанок, надають скоринці світло коричневий відтінок.

Чим замінити яйця у випічці

Однією з найкращих альтернатив яйцям може стати фруктове або овочеве пюре. Можна використовувати яблучне, сливове, абрикосове, бананове пюре з розрахунку одне яйце дорівнює трьом столовим ложкам пюре. Пам'ятайте, що пюре додадуть виробу додаткових відтінків запахута смаку. Якщо фруктове пюре підійде для солодкої випічки, то насіння як альтернатива яєць — для солоної. Для заміни одного яйця змішайте одну столову ложку насіння льону з трьома столовими ложками води. Коли суміш стане киселем, додайте до тіста. Яйце можна замінити картопляним або кукурудзяним крохмалем. Дві столові ложки картопляного або кукурудзяного крохмалю або 1 столова ложка крохмалю розмішана у 2 столових ложках води утворить клейстер, який не гірше яйця перетворить інгредієнти в однорідну масу. 3 столові ложки на вибір арахісової, кокосової олії, олії волоського горіха також добре підійдуть для приготування тіста. Желатин теж чудово замінить яйце — одну столову ложку порошку розчинити в одній столовій ложці холодної води та додати дві столові ложки окропу. Можна використати для заміни розпушувач — дві чайні ложки розпушувача розчинити в одній чайній ложці води та додати одну столову ложку олії.

Читайте також: