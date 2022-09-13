Чим мульчувати сад і город восени: шість варіантів

Мульчування ґрунту восени допомагає захистити рослини від майбутніх заморозків. Товстий шар мульчі перешкоджає підмерзанню коренів. А деякі варіанти додатково допомагають утримувати вологу від талого снігу. Чим мульчувати сад та город восени - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Мульчування корою

Деревна кора вважається найбільш довговічним варіантом мульчі. Та ще й квітник чи город будуть виглядати ефектно. Мульчування деревною корою забезпечує активний ріст рослин та здатне захистити їх від температурних стрибків. Під товстим шаром кори ґрунт не спресовується, тому на його поверхні не утворюється кірка.

Єдиний мінус мульчування корою полягає в тому, що при процес її заготовлення досить трудомісткий. Потрібно збирати шматочки кори і з'єднувати їх з компостом протягом всього року. Варто також звернути увагу, що мульчування корою не підходить для помідорів. А ось для ягідних кущів, плодових культур і вересу - цей варіант можна назвати одним з найкращих.

Компост як мульча

Компост - це органічна суміш, яка утворюється в результаті розкладання різних залишків. Така маса є повністю безпечною для городніх та садових культур. Компост додатково допомагає удобрити ґрунт, а також знизити ризики інфікування рослин.

Зверніть увагу, що компост варто заготовлювати заздалегідь. Мінусом використання компосту як мульчі є те, що на ґрунті може вирости також і велика кількість бур'янів. Влежаний компост - чудовий варіант для овочевої розсади (на зиму), дерев, кущів, всіх сортів винограду.

Мульчування соломою

Мульчування соломою допомагає збагатити ґрунт поживними речовинами та підвищити його плодорідність. Солома чудово захищає від заморозків, адже надовго зберігає тепло.

Мінусом мульчування соломою можна назвати той факт, що вона приваблює гризунів, які можуть робити в ній нірки на зиму. Цей матеріал ідеально підходить для озимого часнику, полуниці, зелені на зиму, винограду та озимої картоплі.

Коров'ячий перегній на город

Перегній - це перепріла суміш кінського чи коров'ячого гною. Досвідчені городники вносять його в ґрунт, щоб підвищити його родючість, покращити якість землі. Мульча з коров'ячого перегною багата на різні мінеральні речовини, які потрібні культурам для розвитку і росту. Також вона живить ґрунт азотом. Саме його потребують більшість городніх культур навесні.

Мінус коров'ячого перегною в тому, що він також посилює ріст бур'янів. А ще в масі часто містяться насіння різних рослин і личинки комах. Таку масу часто використовують для виноградної лози, всіх садових культур, троянди, чагарники та інші багаторічні рослини.

Мульчування опалим листям

Опале листя - це натуральне покриття. Листя дуже швидко перегниває, тому відбувається збагачення ґрунту та посадок поживними речовинами. На ділянках, які покриті опалим листям, сильніше та швидше ростуть рослинні культури.

Однак мульчування опалим листям не підходить для овочевих культур. Воно може загнивати взимку, що спровокує появу грибка. Листям часто обгортають стовбури дерев, багаторічні рослини і основи чагарників.

Торф'яна мульча

Цей варіант мульчі використовується для виснаженого та важкого ґрунту, який схильний до швидкого злежування та утворення твердої кірки. Торф після зими допомагає прискорити прогрівання землі, покращити її якість, утримати всередині вологість.

Мінусом торф'яної мульчі в тому, що ґрунт краще не покривати свіжим торфом. Він має підвищену концентрацію токсинів, які негативно впливають на рослини. Для мульчування підходить два види торфу: перехідний та низинний. Використовується така мульча для овочів та зелені.