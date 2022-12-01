Чим небезпечні генератори для людини: попередження Комаровського

Про це попереджає професор Євген Комаровський.

Українці масово скуповують генератори, попит на яких зріс десятки разів. Деякі вмудруються установлювати їх в будинках, на балконах квартир, забуваючи про небезпеку, яку вони несуть.

Генератори небезпечні чадним газом, який вони виділяють.

Чадний газ утворюється не лише внаслідок роботи бензинових генераторів, а й при використанні двигунів внутрішнього горіння в автомобілях, дров'яних, газових, вугільних печей, від вугільних грилів, від газових нагрівачів води та гасових обігрівачів.

У кровоносній системі чадний газ блокує її здатність доставляти кисень до органів та тканин людського організму.

Симптоматика отруєння та ступінь ураження залежить від часу, протягом якого людини дихає чадним газом та його концентрації у повітрі. Симптомами отруєння можуть бути головний біль, нудота, прискорене дихання, слабкість, почуття втоми, сплутаність свідомості, запаморочення і непритомність

Заслужений педіатр та професор Євген Комаровський повідомляє, що лікування від отруєння чадним газом від генераторів практично немає.

Щодня надходять повідомлення про пожежі та отруєння від генераторів. "Люди реально хворіють, помирають уже десятками. А тих, хто просто отруївся та не помер, про них не повідомляють", - розповідає Комаровський.

Щоб запобігати небезпеці, на думку Комаровського ні в якому разі не можна накривати генератори. Люди роблять це задля того, щоб зменшити шум, адже генератори дуже голосно працюють.

Лікар наполегливо рекомендує у випадку наявності генератора, встановлювати датчики чадного газу. На щастя вони є в продажу та не подорожчали.

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