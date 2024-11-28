Чим обернулась масована атака путінської армії для України: подробиці

Росіяни влаштували масовану атаку по Україні. В ніч проти 28 листопада та вранці цього ж дня під ворожим прицілом опинилася енергетика. Вибухи лунали у Києві, Луцьку, Харкові, Кропивницькому, Миколаєві та ще низці українських міст.

Наслідки чергової атаки окупантів в ексклюзиві TSN.UA.

Спершу окупанти застосували ударні безпілотники "Шахед". Російські дрони кружляли у центральних, північних та східних областях. По безпілотниках працювали сили ППО Києва.

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А вже 05:19 у всіх регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Пізніше над Україною було зафіксовано кілька типів груп ракет, які випустила Росія з кількох бортів Ту-95МС.

Під час повітряної тривоги "Укренерго" терміново застосувало екстрені відключення електроенергії, адже атака Росії була спрямована на знищення енергосистеми України.

Влучання на Волині

Очільник Волинської ОВА Іван Рудницький повідомив, що на території області були прильоти. За його словами, ворожий удар вплинув на відключення електроенергії.

"Ситуація в області щодо масованої атаки: скеровували ракети по критичній інфраструктурі. На щастя, без людських жертв. Є пошкоджені приватні господарські будівлі. Також це вплине на відключення електроенергії на Волині", – зазначив очільник.

Він додав, що тимчасово без світла орієнтовно 215 тисяч абонентів. Вся важлива інфраструктура, яка залишилась без електроенергії, переведена на генератори. Також запустили в роботу додаткові пункти незламності, де буде світло, інтернет та тепло.

Обстріл Харкова

Вибухи сьогодні чули і мешканці Харкова. Мер Ігор Терехов заявив про ракетну атаку і закликав перебувати в укриттях.

Як з'ясувалося внаслідок ракетного удару пошкоджено виробничі корпуси підприємства та скління вікон житлового багатоповерхового будинку та житлова багатоповерхівка.

Постраждав і Кропивницький

Після удару у частині міста зникло світло та почалися перебої з постачанням води. Начальник обласної військової адміністрації Андрій Райкович повідомив деталі нічної атаки.

"На місці вибухів відповідні служби ліквідовують пожежу. Жертв немає. Прошу бути пильними. Не ігнорувати тривоги. Ощадливо використовувати електроенергію. «Пункти незламності» працюють", – зазначив очільник.

Сумщина та Миколаївщина

Ворог не залишив у спокої і ці області. На Сумщині ворог поцілив в об'єкт інфраструктури Шосткинської громади.

А у Миколаєві, за словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіму через ворожу атаку є проблеми зі світлом.

Вибухи у Хмельницькій області

На Хмельниччині в результаті атаки частково відсутнє електроктропостачання в Шепетівському та Хмельницькому районах. Також на території області було знищено 5 ворожих ракет. Пошкоджено приватне господарське приміщення та дах приватного будинку.

"Повідомлення про загиблих, травмованих не надходили", – повідомив голова місцевої ОВА Сергій Тюрін.

Атака на Київ та область

Повітряну тривогу в столиці оголосили майже опівночі через загрозу БпЛА зі східного напрямку. Тривога тривала майже 9 з половиною годин. Ближче до ранку російські повітряно-космічні сили виконали пуски ракет Х-101 з бортів стратегічної авіації Ту-95МС. Ракети заходили на Київ з різних напрямків. В результаті протиповітряного бою всі ворожі цілі, які загрожували Києву, були знищені, повідомили в КМВА. Однак уламки ворожих бляшанок таки накоїли лиха.

Падіння уламків зафіксовано в двох районах столиці - в Дніпровському та Дарницькому. Даних щодо постраждалих немає.

А після відбою повітряної тривоги у столиці вже традиційно стався транспортний колапс.

Вибухи у Львівській області

Сильні вибухи чули і у Львівській області. Зокрема, гучно було біля міста Стрий. За словами голови Львівської ОВА Максима Козицького, ворог атакував об'єкти енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що 523 тисячі абонентів залишилися без електропостачання.

Рівенська та Вінницька області

У Рівному прогриміла серія вибухів. В області без електропостачання залишалися понад 280 тисяч абонентів. Також були перебої з водою. Школи Рівного та частини Рівненського району перевили на дистанційне навчання.

А у Вінницькій області внаслідок обстрілу постраждала жінка, повідомила перша заступниця начальника ОВА Наталія Заболотна.

"На Вінниччині внаслідок ворожої ракетної атаки пошкоджено житлові будинки, зруйнована господарча будівля, спалахнув приватний автомобіль", – додала вона.

Наслідки атаки на Житомирщині

Обласний центр повністю знеструмлений, повідомили у Житомирводоканалі.

"Наразі ми підключаємо наші об'єкти водовідведення до генераторів. Об'єкти водопостачання очікують на відновлення електроживлення.У випадку, якщо до 18:00 об'єкти водопостачання будуть знеструмлені, ми підключатимемо їх до альтернативних джерел живлення", – йдеться в повідомленні.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Масований удар по Україні! ВИБУХИ У КИЄВІ, ХАРКОВІ, ЛУЦЬКУ І НЕ ТІЛЬКИ!

Нагадаємо, внаслідок протиповітряного бою збито майже 90% крилатих ракет "Калібр" та Х-101.

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