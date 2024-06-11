Чим обприскати огірки на городі для більшої зав`язі, як прискорити їх зростання

Чому не утворюється або погано утворюється зав'язь на огірках, чим кропити огірки для зав'язі, чим підживити.

Чому немає зав’язі на огірках

Часто буває, що на огірках замість зав’язей – самий пустоцвіт. Щоб зрозуміти, що робити в цій ситуації, потрібно з'ясувати причину їхньої відсутності та усунути її.

Серед причин можуть бути:

Якщо рослина перебуває у фазі активного зростання, ще молода.

Через нестачу тепла та вологи.

Якщо огірки вирощують на затіненій ділянці.

Сильні протяги на ділянці також можуть перешкоджати утворенню зав'язі.

Через особливості сорту – якщо він бджолозапилювальний, то зав’язі можуть не утворюватися через відсутність чоловічих квіток – жіночі просто не можуть сформувати плід без запилення.

За високої вологості комахи малоактивні та природного запилення не відбувається.

За температур вище +30 °C пилок втрачає свої властивості, тому зав’язь не утворюється.

Через бідність ґрунтів.

Якщо рослина активно нарощує наземну частину, але зав'язі не утворюються, найімовірніше, це наслідок порушення балансу поживних речовин у ґрунті. А саме надлишок азоту може провокувати посилене зростання зелені на шкоду утворенню квіткових бутонів.

У разі виявлення таких проблем потрібно провести додаткові заходи для їх усунення, щоб забезпечити багато зав'язі.

За необхідності рекомендується:

Встановіть оптимальний рівень вологості, регулярно поливайте рослини, уникайте пересушування ґрунту.

Забезпечте достатнє освітлення. Розташуйте рослини на добре освітленій ділянці або використовуйте штучне освітлення в теплиці.

Забезпечте належне обпилення. За нестачі бджіл та інших комах можна використовувати ручне обпилення.

Використовуйте добрива, які містять необхідні елементи для формування зав'язі, зокрема борну кислоту.

Як прискорити зростання зав'язі огірків

Деякі фермери стверджують, що огірки швидше зростають, якщо підвищити концентрацію вуглекислого газу повітря. Для цього поруч із грядками ставлять місткості з коров'яком.

Ще експерти рекомендують підживити огірки органікою, наприклад, настоєм коров'ячого пташиного посліду або розчином коров'яку. На одну рослину потрібно близько 1 л готового препарату.

Чим кропити огірки для зав'язі

Одним з ефективних способів підживлення огірків для зав'язі є використання борної кислоти. Цей мікроелемент впливає на процеси зростання та розвитку рослин, зокрема на формування зав'язі. Для обприскування зав'язей можна підготувати розчин борної кислоти шляхом розчинення 1 г речовини в 1 л води. За допомогою розпилювача рівномірно обробіть огірки.

Підживлення огірків борною кислотою потрібно проводити періодично, зокрема, якщо зав'язі жовтіють і засихають. Оптимальною частотою може бути раз на 10-14 днів. Водночас важливо дотримуватися рекомендованої концентрації розчину борної кислоти та правильно обробляти зав'язі, щоб уникнути можливого пересушування рослин.

Правильне використання борної кислоти для обприскування зав'язей може допомогти утворити більше зав'язі та підвищити врожайність огірків. Однак перед використанням будь-яких заходів необхідно виявити причину проблеми та вжити необхідних заходів для відновлення балансу поживних речовин у ґрунті та оптимізації умов вирощування огірків.

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