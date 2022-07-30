Чим обприскувати помідори в серпні, щоб отримати рясний урожай восени

Про багатий урожай томатів мріють всі дачники та городники. Проте не всім щастить його отримати. Як виявляється, досягти хорошого результату не так складно. Потрібно лише знати, чим обприскувати помідори в серпні. Читайте про всього лише один інгредієнт, який є вдома у кожного, в матеріалі ТСН.ua.

Щоб восени отримати рясний врожай, потрібно обприскувати помідори в серпні кухонною сіллю. За допомогою цього простого інгредієнта можна вирішити безліч різноманітних проблем.

Як обприскувати помідори сіллю в серпні

Є три різних варіант, які можна використовувати разом чи обрати якийсь один:

Концентрований сольовий розчин - на 10 літрів води потрібно взяти 200-300 г солі. Підживлення можна вносити раз на місяць, тобто в серпні достатньо буде одного разу. Цей розчин підійде, якщо ви не знаєте, чим обприскувати помідори від фітофтори. Для продовження плодоношення - в 10 літрах води розчинити 1 склянку деревної золи та 1 столову ложку солі. Перемішати та вливати під кущики рослин - 1 літр на кущик. Обприскувати помідори таким чином потрібно раз в тиждень і восени ви побачите результат. Для покращення смакових якостей та цукристості - розчинити у 10 літрах води 1 столову ложку солі. Обприскувати кущики раз на два тижні - 1 літр на кущик.

Тепер ви знаєте, чим обприскувати помідори в серпні, щоб отримати гарний осінній врожай.