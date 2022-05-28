Чим обробити картоплю від шкідників перед підгортанням: ефективні народні засоби

Після того, як сходи картоплі досягнуть 15 - 20 сантиметрів висоти зазвичай проводиться перше підгортання картоплі. Чим обробити картоплю в цей час від шкідників та хвороб - в матеріалі ТСН.ua

Ранні сорти картоплі, які підгортати будуть вже в червні, не обробляють інсектицидами, тому що на момент збору врожаю шкідливі речовини будуть у картоплі. Багато дачників, щоб уберегтися від шкідників та хвороб вдаються до народних засобів, розповідаємо які засоби використовують.

Засіб проти фітофтори та попелиці

Фітофтороз - це ураження листків, стеблів, ягід та бульби картоплі. Хвороба інтенсивно розвивається на початку цвітіння. Спочатку з’являються невеликі бурі плями, листя в’януть, чорніють, засихають, під дощем гниють. На нижній поверхні листка, навколо плям у вологу погоду або при росі спостерігають білуватий павутиновий наліт. Попелиця - зелені крихітні глянцеві шкідники розміром до 3 мм оселяються на внутрішній стороні листя рослини, залишаючи на них характерний липкий шар.

Від попелиці та фітофтори ефективний настій із кропиви. Свіжу кропиву пів кілограма подрібненої рослини настоюють у відрі води 3-4 дні.

Попелом присипають міжряддя картоплі або дерев'яний попіл розчиняють у воді, змішують з милом і обприскують бадилля картоплі.

У 10 л води вливають 1 л знежиреного молока і додають 15 крапель йоду. Отриманим розчином обприскують рослини кожні 2 тижні.

У 10 л води розчиняють 1 стакан провареної харчової солі і обприскують бадилля.

ФІтофтора на картоплі

Засіб проти дротяника

Личинку жука-ковалика (лускуна) дротяника можна відрізнити від усіх інших личинок за жорстким, як дріт, тілом із лискучими покривами. Картопляний дротяник знищує картоплю нарівні з колорадським жуком. Але якщо колорадського жука можна легко виявити, то дротяник знаходиться під землею, тож виявити та знищити його складніше.

Для боротьби з дротяником потрібно приготувати слабкий розчин мідного купоросу в розрахунку 100 г на відро води та оприскувати ним, щоб не обпалити листя відразу після дощу чи поливу.

дротяник на кратоплі

Способи боротьби з капустянкою (ведмедкою)

Капустянка звичайна є неприємним шкідників саду та городу. В кінці травня вона виходить на поверхню та приносить потомство. Через місяць вже цілком дозрілі особини починають активно копати та поїдати все на своєму шляху. Особливо капустянка полюбляє солодкі корінці молодої картоплі.

Для боротьби з капустянкою використовують різноманітні приманки

Концентрований водний розчин на основі мила, прального порошку або рідини для миття посуду закриває дихальця комахи, змушуючи його задихатися і вилізти нагору, де їх можна знищити.

Можна ловити їх на запах хмелю і солоду, для цього потрібно виготовити приманки у вигляді пивних пластикових пляшок із залишками пива, які треба вкопати в землю по саме горло, залишивши на поверхні пару сантиметрів від нього. Капустянки йдучи на солод попадають в пляшку.

Можна наробити ямки з невеликою кількістю свіжого, незрілого гною які принаджують ведмедок своїм теплом.

Як пастку використовують подрібнену яєчну шкаралупу, оброблену олією. Їстівну пастку обсмажують, щоб підвищити привабливість для шкідника.

Капустянка

Засоби оприскування проти колорадського жука

200 г подрібненого полину та пів склянки деревної золи розмішують у відрі води та оприскують розчином картоплю.

200 г свіжого полину подрібнюють, додають 1 склянку деревного попелу і заливають 5 л гарячої води. Протягом 2–3 год усе це настоюють, після чого перемішують, проціджують і обприскують картопляні кущі.

2 кг свіжого горіхового листя або плодів заливають 10 л окропу і ставлять у темне місце настоюватися протягом тижня. Потім настій проціджують і обприскують ним картопляне бадилля.

Настій цибулевої лушпайки роблять наступним чином - на 1 кг сировини беруть 3 л води, дають настоятися добу або кип’ятять протягом 15–20 хв та обприскують настоєм рослини.

Відвар гострого перцю готують так - 100 г гіркого стручкового перцю заливають 10 л води, кип’ятять до 2 годин. Настоюють, додають половинку господарського мила, розведеного у воді та обприскують рослини.

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