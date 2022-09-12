Чим обробити сад восени, щоб захистити від хвороб та шкідників

Провести обробку саду від шкідників та хвороб найкраще восени, коли хімічні препарати не впливатимуть на плоди дерев. Розповідаємо, чим обробити сад від парші, гнилі, мучнистої росі тощо перед зимою, щоб наступного року зібрати великий врожай.

Коли найкраще обробляти сад

Досвідчені садівники радять це робити, коли почнуться нічні заморозки, але до настання холодів. Тоді шкідливі комашки почнуть шукати криття у деревах, саме тоді найкраще буде провести радикальну обробку саду від шкідників. Після обробки комахи загинуть, не встигнувши відкласти яйця.

Від яких хвороб та шкідників потрібно обробляти сад

Основні групи хвороб які шкодять садовим деревам можна поділити на три групи:

Грибкові інфекції. Це парша, фітофтора, коккомікоз, борошниста роса, іржа, гниль.

Бактеріальні інфекції, до них належать некроз, бактеріальний опік.

Вірусні захворювання як то проліферація (надмірне розростання, відьмина мітла), мозаїчна кільчастість, підшкірна вірусна плямистість плодів, карликовість, віспа, махровість, інші. Заражені вірусними інфекціями частини дерев необхідно просто видалити та спалити, бо будь-які засоби проти них — безсилі.

Серед шкідників, які живуть в саду можна виділити листоїдів (це білянка, совка, ведмедиця, коконопряд, оса-лісторіз), комах, що висмоктують сік рослин (попелиця, павутинний кліщ, мідяниця, блішки, білокрилка), і таких шкідників як хоботник, листовертка, каліфорнійська щитівка, муха цибуля, малинний жук, стеблова і коренева нематоди, галиця, склянка.

Як захистити сад восени

Частково позбутися комах допоможе ретельне обрізання дерев. У ході процедури відбувається усунення скелетних гілок, гілок, що ростуть усередину дерева, хворих пагонів. Але щоб знищити паразитів, що вже сховалися всередині кори, знадобляться серйозніші заходи.

До таких заходів можна віднести очищення відмерлої кори. оббризкування, осінню побілку.

Очищати стовбур дерева від кори краще руками, але якщо рослина вже старша за шість років, то використовувати металеву щітку. А пошкодження потрібно замазати спеціальним розчином.

Обприскування саду восени потрібно для як для того, щоб знищити небезпеку зараження та пошкодження, так і щоб провести профілактичні роботи.

Чим оббризкувати сад восени: кращі засоби

Азотна обробка — виконується сечовиною, яку розводять у пропорції 500/700 г засобу на 10 літрів води. Отриманий розчин потрібно наносити на саму рослину і навколишній ґрунт. Таким чином можна боротися з грибковими захворюваннями, захистити плодові насадження від парші.

Розчин мідного купоросу готують із розрахунку 100 грамів гранул на 1- літр води. Мідний купорос дозволяє захистити рослини від борошнистої роси, гниття, плямистостей. Для молодих дерев достатньо 2 літрів суміші, для обробки інших потрібно до 10 літрів.

Багато садівників люблять залізний купорос за його здатність насичувати рослини залізом. 1 кілограм порошку розводять у 15 літрах води. Оббризкування залізним купоросом ефективно проти моху, парші, лишаю

Фунгіциди такі як хорус, колоїдна сірка – хоча допоміжні, але ефективні засоби. Ці препарати можна купити як з метою лікування та профілактики моніліозу, кучерявості, так і для відлякування гризунів від дерев та чагарників.

Бордоська рідина. Її можна придбати або приготувати самостійно. Для цього потрібно змішати 200 грамів мідного купоросу, 10 літрів води та 200 грамів гашеного вапна, розведеного з 10 літрами води. Рідина допомагає позбутися гнильних процесів і парші.

Важливо обприскування проводити до перших заморозків, виключно в суху та безвітряну погоду.

Побілка дерев восени

Перед побілкою потрібно постелити біля основи культури плівку, щоб шкідники з кори не падали на ґрунт, очистити довкола стовбури від старої кори, використовуючи металеву щітку з металу, замазати садовим варом тріщини, що з'явилися.

Є кілька варіантів приготування побілки, що використовується для захисту від шкідника:

80 грамів казеїнового клею, 3 кілограми вапна, пів кілограма мідного купоросу розчинити у воді до досягнення однорідної концентрації, що нагадує сметану.

1 кілограм глини, 2 кілограми вапна (гашеного), 250 грамів мідного купоросу, гній.

Для максимальної ефективності додавайте до суміші інсектициди або купорос. Для змішування поживних речовин зі складом, використовуйте глину або клей. Користь побілки плодових дерев полягає в організації захисної плівки, яка вбиває хвороботворні мікроорганізми, що розповсюджують віруси.

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