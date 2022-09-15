Чим обробити взуття в домашніх умов, щоб захистити від промокання: найкращі засоби

З настанням осені починається дощова погода, виникає питання — як захистити взуття від вологи. Якими домашніми засобами можна запобігти промоканню взуття — читайте в матеріалі ТСН.ua

Спочатку з'ясуємо, чому взуття промокає.

Причини промокання взуття різні:

Відклеєна, пошкоджена підошва взуття.

Неякісне з'єднання підошви з черевиком або чоботом

Виріб поганої якості. Сюди входить неякісний матеріал та порушення у процесі виробництва взуття. контакт взуття із хімічними реагентами.

Посипання вулиць хімічними препаратами проти ожеледиці.

Виріб не був оброблений спеціальними речовинами, які робить взуття непромокальним.

Виріб зі штучної шкіри, синтетичного матеріалу.Такі матеріали не витримують сильних морозів, тріскаються та втрачають вологостійкість.

Чим обробити взуття від промокання в домашніх умовах

Взуття для обробки потрібно приготувати — ретельно очистити та просушити. Перш ніж обробити взуття, щоб не промокало, проведіть тест на невеликій ділянці черевика або чобота в районі шва.

Для захисту ваших чобітків/черевиків від дощів та вологи можна використати наступні засоби:

Медичний вазелін має чудові характеристики з відштовхування води. Щоб обробити взуття, потрібно змастити вазеліном всю поверхню взуття та особливо ретельно пройтися по всіх стиках та швах.

Суміш з баранячого сала, лляної олії та скипидару. Бараняче сало попередньо розтопити. Олію та сало беремо в рівних пропорціях, а скипидару – 1/5 частину від обсягу олії та сала. Змішати всі компоненти та наносити на чоботи теплу суміш.

Чудовий водовідштовхувальний крем виходить із воску, який можна замінити парафіном з лляною олією. Віск спочатку потрібно розтопити та змішати з олією в пропорції 3:1. У теплий віск додати лляну олію та втерти суміш у чоботи чи черевики.

Для взуття з грубої шкіри підійде рицинова олія. Після втирання олії в шкіру обов'язково відполіруйте взуття. Для посилення водовідштовхувальних властивостей до рицинової олії можете додати будь-якого жиру тваринного походження.

Будь-який жир водоплавних птахів як, наприклад, гусячий жир, має найкращі водовідштовхувальні властивості.

Чудовий засіб, як зробити непромокальне взуття своїми руками — це бджолиний віск. Для водовідштовхувального крему додайте до 20 г бджолиного воску 10 г скипидару та 50 г подрібненої каніфолі.

Ще одна суміш включає 20 грамів гліцерину, 40 грамів рідкого риб'ячого жиру, 30 грамів скипидару і 10 грамів бджолиного воску. Щоб приготувати цей крем, потрібно послідовно змішати риб'ячий жир, скипидар та бджолиний віск. Розтопити ці компоненти на повільному вогні та потім додати гліцерин. Наносити крем на взуття потрібно у теплому вигляді.

Найпростіший спосіб — це обробити взуття парафіном. Візьміть парафін — розтопіть будь-яку не кольорову свічку, яка є у вашому домі. У теплому стані розподіліть парафін по всій поверхні. З допомогою фену нагрійте оброблений воском чобіт або черевик. Розплавлений віск заповнить собою маленькі отвори та невидимі пори, які якраз і стають причиною попадання води в виріб.

Більшість варіантів підходять для шкіри та виробів зі шкірозамінника. Для замші та нубуку ці засоби використовувати не рекомендується.

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