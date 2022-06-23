Чим оприскувати помідори в період цвітіння, щоб гарно зав'язувались плоди: перевірені способи

В період цвітіння помідорів для гарної зав'язі потрібно проводити позакореневе підживлення помідорів, яке б забезпечило рослину усіма необхідними компонентами для гарного врожаю. Чим підживити помідори у період цвітіння - у матеріалі ТСН.ua