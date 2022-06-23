Чим оприскувати помідори в період цвітіння, щоб гарно зав'язувались плоди: перевірені способи

В період цвітіння помідорів для гарної зав'язі потрібно проводити позакореневе підживлення помідорів, яке б забезпечило рослину усіма необхідними компонентами для гарного врожаю. Чим підживити помідори у період цвітіння - у матеріалі ТСН.ua
Позакореневе підживлення проводиться шляхом оприскування листя, стеблів помідорів та ґрунту навколо рослини. Такий спосіб підживлення допомагає досягнути найкращих результатів врожаю.
Для цього використовують:
- Борну кислоту - високоефективне добриво для позакореневого підживлення. Борна кислота ефективно діє на обмінні процеси помідорів, допомагає навіть у випадку, коли взагалі не утворюються зав'язі. Розчин готується наступним чином - 5 г кислоти розчиніть у 10 літрах теплої води. Чому теплої, тому що борна кислота погано розчиняється у холодній воді.
- Щоб зав'язь не опадала, використовуйте йод разом з молоком. Важливо, щоб молоко було не жирним, не більше 2,5 %. В іншому випадку від такого оприскування буде більше шкоди, через те, що від жирного молока на томатах утвориться плівка, що перешкоджатиме фотосинтезу. Для приготування розчину - на 9-10 літрів води, 1 літр молока та 5 крапель йоду. З йодом треба бути уважним, тому, що якщо його кількість буде більшою, можливі опіки на рослині.
- Можна використовувати всілякі стимулятори зав'язі з магазину, які забезпечують утворення зав'язі у будь-яку погоду і навіть за відсутності комах.
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