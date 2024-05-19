Чим підгодувати часник навесні, чим підживити у травні, щоб отримати відмінний врожай

Чим зараз потрібно підживити часник та як це зробити.

Час для підживлення потрібно вибирати обдумано, оскільки часник не любить надмірного зволоження і від надлишку вологи може загнити. Найкраще поєднувати поливання посадженого із підживленням. Мінеральні добрива чергуються з органікою. Після того, як поживний розчин вбереться в ґрунт, міжряддя потрібно розпушити.

Чим підгодовувати часник у травні

На самому початку вегетаційного періоду, коли активно наростає листя, часнику потрібен азот.

Розповідаємо, які добрива, що містять азот, найкраще підійдуть для весняної підгодівлі часнику й цибулі.

Якщо підживлення проводиться вперше, краще використовувати аміачну селітру. На 10 л води потрібно 2 ст. л селітри.

Найчастіше рослини підживлюють сечовиною (карбамідом). На 10 л води потрібно лише 1,5 л сечовини.

Ще одне хороше азотне добриво – аміак. В 10 л води розводять 3 ст. л 10-відсоткового аміаку.

Скористатися можна будь-яким розчином. Одне відро розчину використовується на 5 м2 посадок. Обережно слід поводитися з нітратом амонію, оскільки ця речовина сильно нагрівається під сонячними променями та може викликати пожежу, якщо потрапить на тирсу, торф або суху солому.

У період формування та визрівання головок часнику необхідні калій і фосфор. Для вторинного підживлення беруть такі комплексні добрива, як нітроамофоска, нітрофоска або калійна сіль.

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