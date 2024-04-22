Чим підгодувати полуницю весною, щоб отримати великий врожай ягід: рецепти народних добрив

Якими добривами підгодувати полуницю весною під час цвітіння та зав'язі.

За весь вегетаційний період полуницю потрібно підгодовувати тричі — восени, навесні та влітку. Такого підживлення полуниця потребує через те, що вона на одному й тому самому місці росте декілька років.

Розповідаємо, якими натуральними добривами найкраще підгодовувати полуницю , коли та як це краще робити.

У сонячну погоду процедуру краще проводити рано-вранці або пізно ввечері. Якщо на вулиці похмуро, то сміливо підживлюйте полуницю вдень

Для правильної підгодівлі полуниці потрібно знати, скільки років рослині.

Під час садіння полуниці її підгодовують золою. Тому у перший рік після посадки рослини, її більше підживлювати не потрібно.

На другий рік можна підгодовувати рослину як мінеральними, так і органічними добривами, третього року підгодовують мінеральними добривами. Надалі чергують мінеральні добрива з органічними.

Ранньою весною, коли лише розтане сніг першим вноситься добриво, яке містить азот.

Приготувати самостійно азотне добриво можна з курячого посліду. Для цього розведіть його у воді та дайте достоятися 4 дні, після цього полийте полуницю.

Або можна розвести у 10 літрах води два стакани коров'яку та одну ст.л сульфату амонію. Під кожний кущ вносьте по одному літру розчину.

Навесні, до появи перших квіточок, рослину підживлюють розчином борною кислотою. Щоб його приготувати, розчиніть у 10 л води 1 ч.л борної кислоти, 30 крапель йоду та 1 склянку деревного попелу. Ретельно перемішайте та полийте кущі.

До цвітіння полуниці добре підживати її розчином йоду. Для цього у 10 л відрі розведіть 10 крапель йоду та отриманим розчином обприскуйте культуру до появи квіточок. Потім протягом літа повторюйте цю процедуру з інтервалом десять днів.

Наступне підживлення проводять, коли полуниця починає цвісти, приблизно в травні-червні. У цей період полуниця потребує калію. Багато калію містить коров'як, можна для підживлення використовувати розчин сірчанокислого цинку (0,02%) чи розчинити одну чайну ложку селітри калієвої у 10 л води.

Під час цвітіння полуниці потрібний не лише калій, покращує зав'язування бутонів і борна кислота. Щоб підживити полуницю потрібно у 10 л води розвести по 2 г марганцівки та борної кислоти та 1 літр попелу. Полийте цим розчином грядку після звичайного поливу.

Досвідчені господарі для підживлення використовують хліб, Його замочують в теплій воді та настоюють протягом тижня. Перед використанням розчиняють у воді та поливають кущі під час цвітіння.

Найкращим добривом для полуниці у період плодоношення є розчин коров'яку з водою. Попередньо розчин настоюють протягом трьох днів і поливають ним кущі.

Непоганою підгодівлею для полуниці будуть і дріжджі. Замочіть у 500 мл теплої води 200 г свіжих дріжджів. Через 20 хвилин цю суміш розчиніть в 9 літрів рідини та можна поливати кущі.

Можна полити полуницю розчином кислого молока, розбавте його з водою і підживіть полуницю — не ближче ніж за 10 сантиметрів від кущика.

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