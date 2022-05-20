Чим підживити часник навесні: народні засоби проти хвороб та шкідників

Читайте в матеріалі ТСН.ua, чим підживити часник навесні, щоб він не жовтів і дав гарний врожай.

Причини, чому часник жовтіє

Часто буває, що часник, який ще вчора радував око зеленими стеблами, раптом стає жовтим та починає висихати з кінчиків. Щоб ефективно боротися з цією проблемою, треба спочатку встановити її причину:

надлишок або нестача вологи - в цьому разі додатково підживлювати рослину не потрібно, варто лише правильно поливати її (якщо стоїть суха тепла погода - рясно, а якщо є надлишок вологи - припинити поливання на 10-14 днів);

шкідники чи захворювання - фузаріоз, цибулева муха, бактеріальна гниль, нематода та інші здатні уразити рослину на будь-якому етапі її розвитку, і треба знати, чим підживити часник, щоб він не жовтів через хвороби або комах;

нестача поживних речовин, мікро- та макроелементів - не забувайте регулярно підгодовувати часник, особливо приділяючи увагу тим рослинам, які не перший рік ростуть на одному і тому ж місці.

Також причиною жовтіння часнику іноді стає короткочасний заморозок. Ніжні стебла легко пошкоджуються. Якщо так сталося, варто обприскувати рослину спеціальними препаратами для відновлення.

Чим підживити часник весною, якщо справа в нестачі поживних речовин

Чим підживити часник навесні: якщо він жовтіє / Фото: pixabay.com

Кволість, погане зростання, слабкий розвиток - це означає, що рослині не вистачає азоту і калію. Чим підживити часник в такому разі? Для цього прекрасно підійдуть народні засоби:

деревний попіл - він допомагає головкам часнику краще розвиватися, а ще робить рослину менш сприйнятливою до шкідників; щоб підживити, вистачить всього лише розсипати попіл після поливу;

мульчування з перегноєм або курячим послідом - якщо ви будете використовувати курячий послід, пам'ятайте, що він повинен полежати не менше 2-х років;

сечовина - щоб створити розчин, треба взяти 2 столові ложки сечовини на 7-8 літрів води, а потім полити ним грядку, звертаючи увагу на прикореневе підживлення.

Чим підживити часник, коли він жовтіє через хвороби і шкідників

Якщо рослина не підмерзла, росте на родючому ґрунті, отримує достатньо вологи, але все одно пожовтіла, причина може бути в шкідниках, бактеріальній гнилі чи фузаріозі. Звичайно, в цьому разі найкраще виконувати профілактику, але якщо часник вже захворів, треба рятувати рослину.

За фузаріозу рятувати часник можна лише хімією і спеціальними засобами проти цього захворювання, а ось проти шкідників (журчалки, довгоносика, цибулевої мухи) можна використовувати і народні засоби. Чим підживити часник навесні, якщо його уразили шкідники: