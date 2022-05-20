Чим підживити малину в травні, щоб зібрати багато смачних ягід

Головне завдання садівника в травні - підтримати плодові культури в період заморозків, які досить часто трапляються в цей період в ночі, захистити від шкідників та ретельно удобрити. Як доглядати в травні за малиною щоб отримати великий врожай - в матеріалі ТСН.ua

Коли перші обрізання та обробка ґрунту вже зроблена, на варто складати руки та чекати появи ягід малини, потрібно приступити до підживлення кущів.

Важливо, якщо погода не балує дощами, дотримуватися регулярного графіка поливу малини - один раз на тиждень поливати з розрахунку десять літрів води на кущ.

Найголовніше в цей період всіляко підживлювати малину.

Органікою. В період цвітіння малину можна підгодувати перепрілим кінським і коров'ячим гноєм, розклавши його під кущі та поливши водою.

Мінеральними добривами. Досить підживити малинник розчином аміачної селітри. Розчин готується в пропорції 3 грами на 15 літрів води. Перед внесенням розчину ґрунт потрібно розпушити. Готовий розчин вноситься з розрахунку на один квадратний метр.

Народними засобами. Дуже добре працюють для хорошого врожаю малини дріжджі. Щоб зробити розчин для поливу один пакетик сухих дріжджів розчиняють в одному відрі води. Для кращого бродіння додають три столових ложки цукру і залишають на декілька годин. Концентрат розводять чистою водою в співвідношенні 1: 5 та поливають малину.

Читайте також: