Чим підживити помідори після висаджування, на стадії суцвіття та плодоношення

Для отримання доброго врожаю помідорів важливе все - і правильно вибраний час для розсади, і догляд, і підживення. При цьому потрібно використовувати такі добрива для томатів, які будуть відповідати всім потребам рослини в певний період її розвитку. Читайте в матеріалі ТСН.ua, чим підживити помідори.

Пам'ятайте про обмежену кількість підживлення

Де б ви не вирощували помідори - на грядці чи у теплиці - не слід перекормлювати рослину у бажання отримати більший врожай. Спеціалісти рекомендують підживлювати помідори навіть на найбіднішому ґрунті не частіше ніж 1 раз на 14 днів. Якщо ж рослинам всього вистачає, можна навіть не вносити добрива. В ідеалі повинно вистачати "якісного" підживлення землі перед висадкою розсади. На весь період плодоношення підкормлювати помідори потрібно десь 3-4 рази. Однак за потреби можна додавати додаткові процедури.

Стан рослини - кращий орієнтир для підживлювання

Якщо ви вирощуєте помідори вперше і ще не знаєте, як часто потрібно їх підживлювати, потрібно звертати увагу на зовнішній вигляд кущів і те, як вони ростуть. Помідори - така рослина, яка буде чітко сигналізувати про свої проблеми на кожному етапі вегетації. Якщо розсада виглядає нормально, листя зеленого кольору, воно активно росте, рослина квітне, а потім швидко зав'язує плоди - тих речовин, які є в ґрунті, помідорам вистачає. А ось будь-які відхилення від норми вказують на нестачу добрив:

Хлороз, скручування та посвітління листя, дрібне листя, невеликі плоди, затримка росту - нестача азоту. А коли цієї речовини забагато, рослина буде надто сильно рости, але не плодоносити. Листя стає фіолетовим, загортається вгору, самі помідори перестають рости - нестача фосфору. Листя стає дрібним, зморшкуватим, його колір вигорає або стає строкатим - нестача калію.

За будь-якого стану рослини слід пам'ятати, що помідорам потрібен азот на етапі росту, а ось калій та форсфор - коли починається період цвітіння і плодоношення.

Чим підживити помідори після висаджування

Чим підживити помідори після висаджування / Фото: Pexels

Відразу після висаджування турбувати рослини не варто. В цей період рекомендовано навіть вперше полити їх лише через 7-10 днів. Так вони швидше адаптуються до нового місця і почнуть нарощувати корінці. А перше підживлення помідорів варто розпочинати не раніше ніж через 14 днів. І лише в разі, якщо не проводилая підготовка ґрунту або рослини виглядають слабкими.

Чим підживити помідори після висаджування? Підійдуть такі мінеральні добрива:

нітроамофоска (слабкий розчин) - на 10-15 кущів потрібно одне відро води та 1 столова ложка добрива;

розчин з самостійно змішаних добрив - сюди можна додати 15 г калійних, 25 г азотних, 40 г фосфатних добрив на одне відро води (поливати в кількості 600-700 мл на один кущик).

Також можна використовувати і біоальтернативу мінеральним добривам:

"зелене" добриво з бур'янів кропиви, кульбаби і сидератів - відро потрібно наповнити подрібненими рослинами на третину, залити водою, щільно накрити кришкою і залишити на 10 днів (після перебродження з суміші готують ферментований настій у співвідношенні 1:10);

органічні добрива + дріжджі - як підживити помідори дріжджами: пригоршня попелу, 500 г курячків або гною, 300 г молочної сироватки, 100 г дріжджів, декілька кг подрібненої кульбаби чи кропиви заливають 10 л води і настоюють 14 тижнів (потів розводять водою у співвідношенні 1:10);

курячки чи гній - настій гною або курячків розводять у воді (пропорція 1:10).

Також можна використовувати вже готові біодобрива, які продаються в спеціалізованих магазинах. Всі ці народні засоби можна використовувати разом з мінеральними добривами для покращення результату. Якщо ви помітили, що ріст помідорів призупинився, підживлення можна повторити через 2 тижні.

Чим підживити помідори в період другого суцвіття

Чим підживити помідори у період другого суцвіття / Фото: pixabay.com

Коли на кущах почала активно розвиватися друга китиця з квітами, помідори потребують фосфору і калію. Якщо в ґрунті цих ресурсів не вистачає, потрібно вносити добрива.

В цей період варто застосовувати такі мінеральні добрива:

подвійний суперфосфат та сульфат калію - на 10 літрів води потрібно 1 столова ложка першого та 1 чайна ложка другого (цього повинно вистачити на 10 кущів);

спеціальні мікродобрива для помідорів - тут слід уважно читати інструкцію від виробника.

Чудовою біоальтернативою мінеральним добривам можуть стати такі народні засоби:

курячки чи гній - на 10 літрів води;

органічні добрива + дріжджі - вам знадобиться пригоршня попелу, 500 г курячків або гною, 300 г молочної сироватки, 100 г дріжджів, декілька кг подрібненої кульбаби чи кропиви заливають 10 л води і настоюють 14 тижнів (потів розводять водою у співвідношенні 1:10);

настій з попелу - 2 склянки розвести в 10 л води та залишити на 2 доби, перед використанням потрібно процідити;

відвар з цибулевого лушпиння - на 2 л води потрібно 1 л цибулевого лушпиння, яке кип'ятять впродовж 10-15 хвилин, проціджують і розводять у відрі води;

настій з бананових шкірок - на 1 л води потрібно дрібно нарізати 2-3 шкірки, настоювати 2-3 дні;

спеціальні біодобрива - розводити за інструкцією.

Як ще підживити помідори дріжджами? Зробити дріжджову закваску. На відро теплої води візьміть 100 г сухих чи свіжих дріжджів, додайте цукор та розведіть суміш з водою після бродіння (співвідношення 1:5).

Чим підживити помідори в період появи перших плодів

Чим підживити помідори в період наливання перших плодів / Фото: Pexels

Коли починають з'являтися перші плоди, потрібно подумати про останнє підживлення помідорів. Воно допоможе підвищити стресостійкість рослини, захистити її від хвороб та задовільнить потребу в мікроелементах. В цей період помідори потребують підкормки бором і магнієм.

Можна використовувати такі мінеральні добрива:

комплексна суміш добрив (наприклад, нітрофоска) - на 2 квадратних метра грядки потрібно взяти 1 столову ложку добрива і 10 л води;

калійно-фосфорна суміш - на 1 кущ візьміть 6 г добрива і 1 л води;

мікродобрива для помідорів - читайте інструкцію від виробника.

Також є і біоальтернативи, які можна використовувати на своїй грядці чи у теплиці:

розчин молока і йоду - на відро води потрібно 1 л молока і 10 крапель йоду, підживлювання позакореневе (1 л добрива на 1 кущ);

настій з чорнобривців, кульбаби, часнику та інших зелених добрив - найкраще підійдуть пряні та інсектицидні рослини.

Чим підживити помідори під час активного плодоношення і чи потрібно це робити

Чим підживити помідори, коли вони вже плодоносять / Фото: Pexels

Підживлювати помідори в цей період потрібно лише в разі, якщо дійсно є потреба у підкормці. Тобто, коли рослинам не вистачає ресурсів з ґрунту. Також варто пам'ятати, що підживлення обов'язково зупиняють за кілька тижнів до збирання врожаю. Для підкормлення використовують ті ж засоби, що і в період початку плодоношення.