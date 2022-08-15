Чим підживити садові та кімнатні квіти, якщо вони припинили рости: цей засіб є в кожному домі

Загибель чи уповільнення зростання кімнатних або садових квітів неабияк засмучує садівників. Як підживити квіти, щоб вони продовжували рости - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Рослини, які припинили рости та радувати око своїм пишним квітінням, потрібно правильно підживлювати. Лише після цього вони "оживуть".

Часто буває, що кімнатні та садові квіти припиняють рости через неможливість засвоювання мікро- та макроелементів, які є в ґрунті. Якщо ви вже все перепробували, але проблема залишається, варто спробувати застосувати звичайний столовий оцет. Ця речовина знайдеться на кожній кухні і її можна назвати справжнім "рятівником" рослин.

Як підживити квіти за допомогою столового оцту

Для цього потрібно приготувати спеціальний розчин: на 10 літрів води (відро) додати 1 склянку (200 мл) столового 9% оцту. Ретельно перемішати суміш. Рекомендується підливати цей розчин під корінь кожної квітки, яка перестала рости.

Щоб зробити розчин ще ефективнішим, можете додати до 200 мл столового 9% оцту шкаралупу від 5 яєць (попередньо її потрібно дрібно потовкти). Суміш повинна настоюватися протягом однієї доби. Не забудьте збовтувати розчин кілька разів на день. Наступного дня його потрібно процідити, додати 10 літрів води та просто полити квіти.