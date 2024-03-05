Чим росіяни намагаються компенсувати втрати 13 бортів авіації: відповідь Гуменюк

Росіяни намагаються компенсувати втрату понад 10 бортів авіації збільшенням активності дронів. Їх застосовують для розвідки, хоча вони менш ефективні.

Про це повідомила керівниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

За останні декілька днів фіксують щодоби 100-130 прольотів. Використовуються дрони як упродовж лінії зіткнення, так і дещо глибше.

“Ворог намагається компенсувати кількістю, вже як не якістю", — наголосила Гуменюк.

Також окупанти не застосовують літаки тактичної авіації РФ, які слугували для ударів КАБами. Вони тримаються подалі, в акваторії Чорного та Азовського морів. Звідти ними намагаються продовжувати збирати інформацію.

"Але цей процес ускладнений, оскільки обладнання цих літаків не відповідає потужностям А-50. А самого А-50, хоч він у наявності у росіян ще є, ми не спостерігаємо вже близько тижня", — підсумувалв Наталія Гуменюк.

Нагадаємо, ЗСУ за два тижні знищили більше Су-34, ніж РФ виготовляє за рік. Стало відомо, скільки літаків залишилося.

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