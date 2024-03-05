Чим росіяни намагаються компенсувати втрати 13 бортів авіації: відповідь Гуменюк

Втрата літаків — серйозний, зокрема психологічний, удар по РФ.
Росіяни намагаються компенсувати втрату понад 10 бортів авіації збільшенням активності дронів. Їх застосовують для розвідки, хоча вони менш ефективні.
Про це повідомила керівниця ОК “Південь” Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.
За останні декілька днів фіксують щодоби 100-130 прольотів. Використовуються дрони як упродовж лінії зіткнення, так і дещо глибше.
“Ворог намагається компенсувати кількістю, вже як не якістю", — наголосила Гуменюк.
Також окупанти не застосовують літаки тактичної авіації РФ, які слугували для ударів КАБами. Вони тримаються подалі, в акваторії Чорного та Азовського морів. Звідти ними намагаються продовжувати збирати інформацію.
"Але цей процес ускладнений, оскільки обладнання цих літаків не відповідає потужностям А-50. А самого А-50, хоч він у наявності у росіян ще є, ми не спостерігаємо вже близько тижня", — підсумувалв Наталія Гуменюк.
Нагадаємо, ЗСУ за два тижні знищили більше Су-34, ніж РФ виготовляє за рік. Стало відомо, скільки літаків залишилося.
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