Чим слід запасатись вже зараз на зиму: список продуктів та предметів

Осінь та зима може стати для українців серйозним випробовуванням, тому найнеобхіднішим краще запастися заздалегідь. Йдеться про продукти, ліки, теплі речі та альтернативні джерела тепла.

Цієї зими через війну потрібно бути готовим до непередбачуваних ситуацій, адже можуть бути проблеми з опаленням, газопостачанням, електрикою. Розповідаємо, що варто купити восени та які запаси потрібно зробити. Не варто змітати з полиць магазинів всі продукти, краще заздалегідь скласти оптимальний список

Запас продуктів

Консерви: м'ясо тушковане (свинина, яловичина), рибні консерви, овочеві, бобові. Ці продукти можуть стояти довго.

Бакалія - запас рослинної олії, різноманітних круп, макаронів.

Борошно, цукор, сіль.

Чай, кава.

Молоко тривалого зберігання (ультрапастеризоване).

Сухарі, сушіння, крекери, хлібці.

Багаті вуглеводами продукти: солодке печиво, цукерки, сухофрукти, халва.

Мед, згущене молоко.

Якщо є де зберігати - овочі. Зробіть запас картоплі, моркви, цибулі, часнику, буряка.

Вода, бажано, щоб така вода завжди стояла в запасі на випадок ракетного удару, і відключення водопостачання.

Якщо у вас є маленькі діти, то додатково варто запастися:

Молочною сумішшю.

Крупами для приготування каші, порошковими кашами для швидкого приготування.

Харчуванням в баночках.

Печивом несолодким та солодким

Запас медикаментів

Запас ліків потрібно обов'язково зробити, якщо є люди з хронічними захворюваннями. Крім того, потрібно перевірити домашню аптечку і запастися противірусними, препаратами, що знеболюють, протиалергічними, заспокійливими засобами, в разі необхідності засобами від проблем зі шлунком, ентеросорбентами, серцевими ліками. Перевірте, чи є в аптечці стерильні та нестерильні рукавички, йод, спирт, бинт і вата, перекис, пластирі бактерицидні, тонометр.

Утеплення

В першу чергу, потрібно подбати про утеплення житла. Закрийте щілини у вікнах, під дверима за допомогою спеціальних плівок, герметика, поролону, стрічок для утеплення.

У будинку з центральним опаленням варто подумати про обігрівач, у приватному будинку подумати різні види палива, запастися дровами, соляркою і грубкою для приготування їжі. Заздалегідь подумайте про теплу зону у квартирі. Це саме утеплене місце, де можна буде сконцентрувати всі джерела тепла.

Подбайте про теплий одяг - байкові піжами, термобілизна, вовняні шкарпетки та светри. Вибирайте натуральні тканини.

Варто вже зараз закуповувати теплі пледи, популярності набирають електроковдри.

Потурбуйтеся про тварин

Зробіть запас корма для домашніх улюбленців та наповнювача для туалету або клітки, необхідних ліків. Подумайте про тепле місце для улюбленця, це може бути утеплена лежанка, тепла накидка на клітку, комбінезони для котів і собак. Якщо ви плануєте переїзди - заздалегідь купіть переноску.

Побутова хімія та інші необхідні речі

Зробіть мінімальний запас найнеобхідніших засобів побутової хімії. На всяк випадок подумайте про запас свічок, сірників, ліхтариків, батарейок, лампочок. Постарайтеся придбати павер-банк зі швидкісною зарядкою, а якщо гаджетів в будинку багато - про декілька або мережевий потужний зарядний пристрій для декількох пристроїв відразу.

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