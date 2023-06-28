Чим та як підживити перець для хорошого врожаю, що захистить від багатьох хвороб

Досвідчені господарі для підживлення перцю радять використовувати нашатирний спирт.

Щоб перчик не хворів, радував рясним урожаєм, використовуйте нашатирний спирт, який є непоганим підживленням і надійним захистом від багатьох хвороб.

Чому потрібно підживлювати перець нашатирним спиртом

Нашатирний спирт — це з’єднання аміаку з водою, а аміак є обов’язковим проміжним з’єднанням, що виникає при природному циклі азоту.

Азот потрібен культурі для інтенсивного зростання, нарощування зелені, вироблення хлорофілу, впливає на цвітіння кущів та кількість врожаю.

Нашатир радять застосовувати початківцям через те, що при підгодівлі перцю нашатирним спиртом не станеться перенасичення кущів азотом.

Як підживлювати перець нашатирним спиртом

Підживлення нашатирним спиртом особливо корисне при нестачі азотом.

Щоб приготувати розчин для поливу, розчиніть у 10 л води (відро) відро 15-20 мл нашатирного спирту. Добре перемішайте рідину. Поливати таким розчином потрібно раз на 10-12 днів.

Щоб зробити розчин для обприскування, розчиніть у 10 літровому відрі з водою 10 мл нашатирного спирту. Додайте 2-3 ст. ложки рідкого мила. Добре перемішайте. Обприскайте перець розчином один раз у 8-10 днів.

При підгодівлі перців нашатирем не забувайте про заходи обережності

Не забувайте, що аміак токсичний. Під час підгодівлі перцю нашатирним спиртному, одягайте рукавички, фартух, респіратор для захисту органів дихання, окуляри. Якщо з’являться які-небудь ознаки отруєння негайно звертайтеся до лікаря.

Якщо невірно розрахувати дозу нашатирного спирту, можна нашкодити культурі, що надалі позначиться на листі та овочах.

Читайте також: