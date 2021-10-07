"Чим той АТОвець кращий від мене, що він зробив для України": під Одесою депутат від ЄС обурився виділенням землі учасникам війни на сході (відео)

Депутат висловив своє невдоволенням великою кількість у списку бійців АТО, якім мають виділити землю.

У Одеській області на сесії міської ради Подільська спалахнув скандал через виділення 2 га землі бійцям АТО. Один із депутатів обурився цим і звернувся до присутніх, щоб припинили виділяти землю учасникам війни на сході України.

Відео конфлікту у сесійній залі виклали у телеграм-каналі Одеса INFO.

На кадрах видно, як під час обговорення питання виділення бійцям АТО/ООС 2 га землі сталася суперечка. Один із депутатів запитав, чи всім бійцям вже видали ділянки, на що інший депутат обурився і висловив своє невдоволення.

"Чим той АТОвець кращий від мене, що він зробив більше для України чи для міста? Кажуть, 24 чоловікам видали - достатньо", - сказав депутат від "Європейської солідарності" Володимир Колесник.

Підписники телеграм-каналу обурилися висловлюваннями депутата.

Тому що вони на війні, а не як депутати сидять і просиджують штани.

Чесно я вдячна тим людям, які воюють на Донбасі, оскільки сама б туди в житті не поїхала і з рідних нікого б не пустила. Лячно. Навіть за зарплату - все ж таки життя дорожче. А атовці заслуговують на землю, тому що для країни вони багато роблять. Легко сказати, що там вони в окопах просто сидять - ось тільки там ніколи не знаєш, що буде за 10 хвилин. Нехай береже їх Господь, адже вони захищають нашу країну від нечесті ..

Та й не всім атовцям дають землю.

Я не розумію, хіба не знайшлося людини, яка б встала і цьому нахабному депутату рота б закрила.

Ось нехай ці депутати і підуть в АТО, а потім прийдуть і отримають землю.

В Одесі депутат від ЄС обурився виділенням землі для бійців АТО

Нагадаємо, що у Торчині Волинської області біля зупинки побили ветерана АТО. Кілька нетверезих людей накинулися на чоловіка і заходилися його лупцювати після того, як він попросив від нього відійти.

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