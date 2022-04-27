Коли та як вносити добрива

Чим та як удобрювати город весною: що робити, якщо не має гною

Чим та як удобрювати город весною: що робити, якщо не має гною

Коли краще удобрювати землю навесні, на що орієнтуватися, як вибирати спосіб підживлення, що робити якщо не має гною - у матеріалі ТСН.ua

Коли вносити добрива в ґрунт навесні

Орієнтуватися потрібно на різні фактори.

На погоду та прихід весна - не завжди календарний прихід весни збігається з реальним. Перші добрива потрібно вносити не раніше, ніж повністю розтане сніг, а талі води не просочаться в землю Зазвичай, це відбувається не раніше другої половини квітня. Якщо вносити добрива до цього моменту, вони розчиняться у воді та не принесуть ніякої користі ґрунту.

На культури для яких вносяться добрива. Плодові дерева, зазвичай, підгодовуються раніше інших культур, овочі та квіти краще підживлювати безпосередньо перед їх посадкою.

Переваги удобрення землі гноєм навесні

Часто вносять гній в грунт восени, хоча весняне удобрення гноєм має свої переваги. Гній, внесений весною, розкладаючись в грунті, виділяє тепло, яке дуже необхідно молодим саджанцям. По-друге, гній може втрачати свою цінність від морозу, а весняне внесення збереже його поживні властивості.

Поради щодо внесення гною такі:

Потрібно вносити в землю перепрілий, дозрілий гній, саме в такому стані він є найціннішим.

Гній потрібно закопувати в ґрунт на глибину 15-20 см, а не розкидати по поверхні.

Варто дозувати внесення гною, навіть на нечорноземних ґрунтах вносити не більше 6 кг гною на квадратний метр.

Чим удобрити землю навесні, якщо немає гною. Перелік органічних добрив

Хорошим органічним добривом є курячий послід. Його можна вносити без розведення водою у висушеному вигляді, додається він шляхом перекопування або закладається в землю граблями.

Органічне добриво зола багата фосфором, калієм і мікроелементами. Удобрювати золою можна в сухому вигляді, а можна у вигляді розчину - 300 г золи розчинити у 10 л гарячої води. Суху золу можна внести в неглибокі канавки й засипати землею, можна використовувати при перекопуванні грядок.

Кісткове борошно для підгодівлі використовують не частіше ніж один раз на три роки. Добриво вноситься під час перекопування ділянки або закладається в ґрунт.

Сидерати - рослини, які спеціально вирощують для подальшого подрібнення і збагачення землі азотом та пригнічення росту бур'янів. До сидератів відносяться бобові (люцерна, соя, горох), хрестоцвіті (різні сорти гірчиці, ріпаку, редьки, суріпиці), злакові (пшениця, сорго, жито, овес). Сидерати, або зелене добриво вносять наступним чином - неглибоко, не більше ніж на 5 см їх закладають в ґрунт сапкою, заорюють або перекопують лопатою, скошують і залишають на грядці для перегнивання.

Мінеральні добрива для удобрення городу

Весною землю можна удобрити мінеральними добривами. Останні можуть складатися з одного хімічного елемента, це, наприклад, калійні, азотні добрива, а можуть бути комплексними - із декілька елементів. Завдяки підгодівлі мінеральними добривами рослини швидко ростуть і родять.

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