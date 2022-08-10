Чим відмити шви між плиткою в домашніх умовах: ці засоби є в кожному домі

Шми між плитками на кухні чи у ванній кімнаті потребують регулярного очищення. Тут накопичується бруд, який погіршує вигляд всього приміщення. Чим відмити шви між плиткою в домашніх умовах - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Про те, як відмити шви між плиткою на кухні чи у ванній кімнаті, пише видання Sante Plusmag. Виявляється, щоб підтримувати чистоту в своєму домі, не обов'язково використовувати всіляку хімію. З брудом чудово справляються народні засоби. Потрібно лише знати, які можна застосовувати.

Чим відмити шви між плиткою: 4 способа

Зубна паста

Зубна паста відрізняється антимікробними властивостями, а тому її можна використовувати не лише для чищення зубів, але й для відбілювання та миття швів між плиткою.

Для проведення процедури вам знадобиться також зубна щітка. Видавіть не неї невелику кількість зубної пасти, а потім очистіть шви між плиткою легкими рухами.

Перекис водню

Не знаєте, як очистити шви між плиткою? Перекис водню чудово справиться навіть з серйозними забрудненнями. Потрібно приготувати такий розчин: у відрі розмішайте 250 мл гарячої води та 2 столові ложки перекисі водню.

Протирати шви між плиткою потрібно м'якою губкою або ганчіркою, які змочують у розчині. Після цього не забудьте ретельно промити все чистою водою.

Лимон

Думаєте, як почистити шви між плиткою у ванній чи кухні? Вам допоможе звичайний лимон. Фрукт потрібно розрізати навпіл, а потім занурити в сіль. Цим шматочком почистити весь бруд між плитками. Залишити засіб на 1 годину. Опісля - змити чистою водою.

Оцет

Без проблем помити шви між плиткою допоможе такий розчин: в ємність налити білий оцет і додати одну столову ложку будь-якої рідини для миття посуду. не забудьте перемішати, потім візьміть стару зубну щітку, занурте її в рідину і промийте всі шви між плиткою.

Пам'ятайте, щоб очистити багато бруду, доведеться докласти трішки зусиль.

А якщо ви не можете використовувати цей спосіб через неприємний запах оцту, додайте в рідину кілька крапель ефірної олії. Наприклад, чайного дерева, лаванди чи лимона.