Чим відрізняється військова служба за контрактом і мобілізацією

Зокрема, військова служба за мобілізацією закінчується у строки, визначені указом президента України.
У Міноборони України пояснили, які є відмінності у порядку проходження служби між військовослужбовцями за контрактом і військовослужбовцями, призваними за мобілізацією.
Про це повідомляє "АрміяInform" із посиланням на інформацію, отриману у відповідь на запит.
У Міноборони вказали на основні відмінності у порядку проходження військової служби за контрактом і мобілізацією під час воєнного стану:
Військова служба за контрактом
Терміни служби: служба закінчується у строк, вказаний у контракті, або після оголошення рішення про демобілізацію.
Військовослужбовці можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.
Військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період
Терміни служби: служба закінчується у строки, визначені указом президента України.
Для мобілізованих існує більше підстав звільнення з військової служби через такі сімейні обставини або інші поважні причини:
- Якщо дружина (чоловік) має інвалідність та/або один зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;
- перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.
До слова, раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про мобілізацію та електронний реєстр призовників, а також – які дані будуть доступні для ТЦК.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація по-новому! Відправляти на війну тепер будуть і з групою інвалідності
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