Чим відрізняється військова служба за контрактом і мобілізацією

У Міноборони України пояснили, які є відмінності у порядку проходження служби між військовослужбовцями за контрактом і військовослужбовцями, призваними за мобілізацією.

Про це повідомляє "АрміяInform" із посиланням на інформацію, отриману у відповідь на запит.

У Міноборони вказали на основні відмінності у порядку проходження військової служби за контрактом і мобілізацією під час воєнного стану:

Військова служба за контрактом

Терміни служби: служба закінчується у строк, вказаний у контракті, або після оголошення рішення про демобілізацію.

Військовослужбовці можуть бути відряджені до державних органів, підприємств, установ, організацій, державних та комунальних навчальних закладів для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі.

Військова служба за призовом під час мобілізації, на особливий період

Терміни служби: служба закінчується у строки, визначені указом президента України.

Для мобілізованих існує більше підстав звільнення з військової служби через такі сімейні обставини або інші поважні причини:

Якщо дружина (чоловік) має інвалідність та/або один зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка) є особою з інвалідністю І чи ІІ групи;

перебування на утриманні військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років.

До слова, раніше ТСН.ua зібрав усе, що відомо про мобілізацію та електронний реєстр призовників, а також – які дані будуть доступні для ТЦК.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Мобілізація по-новому! Відправляти на війну тепер будуть і з групою інвалідності

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