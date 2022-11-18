Чим відрізняються білі курячі яйця від коричневих: розвіюємо міфи

На полицях магазинів можна зустріти велику кількість яєць від різних виробників, ціна яких відрізняється. Але завжди коричневі яйця дорожче білих. Чи дійсно вони поживніші та смачніші? Читайте в матеріалі ТСН.ua.

Існує кілька теорій, чому колір шкаралупи курячих яєць може відрізнятися. Дехто вважає, що він залежить від кольору пір'я самої курки, яка знесла яйце. Інші думають, що на забарвлення впливає харчування птаха. Правда це чи брехня?

Чим білі яйця відрізняються від коричневих: чи залежить це від пір'я курки

За словами експертів, забарвлення курки жодним чином не впливає на колір яєць. Наприклад, білі курки можуть нести коричневі яйця і навпаки. Також можна від курей різних порід та кольорів отримати яйця однакового кольору. Протягом багатьох років фахівці заносили дані та створювали графіки, які показують, що від забарвлення пір'я колір яєць не залежить.

Існують навіть такі свійські птахи, наприклад, араукани, які несуть зелені та сині яйця. Але колір їхнього пір'я не має синього чи зеленого відтінків.

Існує теорія, щоб зрозуміти, які саме яйця буде нести курка, потрібно подивитися на мочку її вуха. Якщо вона червоного кольору, значить яйця будуть коричневими. Однак і цей ідентифікатор не можна назвати ідеальним.

На колір впливає фізіологія птахів

Чим відрізняються білі і коричневі яйця / Фото: Pexels

Мало хто замислюється, як насправді утворюється яйце. Це — надзвичайно важкий процес, якому потрібно до 26 годин. Молоді кури (в перші два роки свого життя) можуть нести близько одного яйця в день.

Спочатку в яєчнику курки утворюється жовток. Після овуляції він входить в трубку яйцевода. Там близько трьох годин утворюється білок, а пізніше ше деякий час — шкаралупа. Саме на останньому етапі додається пігмент протопорфирин IX, який забарвлює яйце. Тобто спочатку всі вони мають білий колір. Деякі просто пропускають етап фарбування, тому що у курки немає гена, який відповідає за пігмент.

Чому коричневі яйця коштують дорожче? Вся справа в тому, що птах витрачає більше часу і енергії на їх створення. А ще — ним з'їдається більше корму.

Чому білі яйця популярніші? Головна причина — в нижчій ціні. Рядовий споживач віддає перевагу більш доступним продуктам. Їх також вибирають компанії по виробництву різних продуктів харчування, до складу яких входять яйця.

Чим білі яйця відрізняються від коричневих

Між коричневими та білими яйцями немає жодної різниці, адже колір не позначається на якості продукту. Також немає різниці між курами, які були вирощені на фермах, та домашніми птахами.

Тому, якщо ви хочете заощадити, можете сміливо купувати білі курячі яйця. Вони — також поживні та корисні.

Під час вибору дуже важливо звернути увагу на розмір яєць та термін їх придатності. Якщо продукт великий, заплатити можна більше.

Товщина шкаралупи білих та коричневих яєць також приблизно однакова. Відмінності можуть з'явитися з віком курей. Наприклад, молоді відкладають твердіші. Від віку та раціону також залежить колір жовтка.

Яка користь яєць: білих та коричневих

Чим відрізняються білі яйця від коричневих / Фото: Pexels

Незалежно від того, будете ви споживати білі чи коричневі курячі яйця, їх користь в поживних речовинах. Регулярне використання цього продукту в їжу сприяє:

прискоренню обмінних процесів та детоксикації;

зміцненню імунної системи;

стимулюванню роботи залоз внутрішньої секреції;

регулюванню метаболізму та процесів окислення.

Також яйця є незамінним джерелом вітамінів, амінокислот, мінералів. При цьому вони містять мінімальну кількість вуглеводів та жирів.

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