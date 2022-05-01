Чим вивести бур'яни, які проросли між тротуарною плиткою

Ненависні бур'яни часто з'являються не лише на городі, але й у дворі, особливо між тротуарною плиткою. Чим вивести бур'яни раз і назавжди - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви не хочете рвати бур'яни своїми руками, можете спробувати їх вивести. Адже існує чимало способів боротьби зі шкідливою рослинністю. І хоч часто від бур'янів важко позбутися, проте можна використовувати навіть звичайні продукти та речі, які є в кожному домі, щоб забути про них раз і назавжди. І ось п'ять дієвих варіантів:

Сіль - чим вивести бур'яни швидко та ефективно, якщо вони проростають між тротуарною плиткою? Вам допоможе звичайний сольовий розчин. Готувати його дуже просто: потрібно взяти сіль та гарячу воду у співвідношені 1:2. А щоб було ще швидше - просто посипте сіллю ті ділянки у дворі, де проросла небажанна рослинність. Харчова сода - також впорається з проблемою, якщо ви не знаєте, чим вивести бур'яни. Особливо корисною вона буде в надто вузьких місцях між тротуарною плиткою. Потрібно просто присипати всі щілини харчовою содою – і жодні бур'яни вам не будуть страшні. Кукурудзяне борошно - досвідчені дачники знають, щоб не з'являлися бур'яни, потрібно присипати ним ті ділянки у дворі, де рослини люблять рости. Цікаво, що через кілька років проблема може взагалі зникнути, адже кукурудзяне борошно не дає розповсюджуватися насінню. Окріп - якщо облити бур'яни звичайним окропом, він просто обпалить рослини, і вони зникнуть. Цей спосіб часто використовують дачники, що доводить його ефективність. Старі газети - згорніть їх в два або краще в чотири рази, покладіть між тротуарною плиткою та притрусіть зверху мульчою. Через брак світла рослини не будуть рости, а згодом зовсім зникнуть.

Звичайно, можна не думати, чим вивести бур'яни між тротуарною плиткою, а просто видаляти їх старим способом за допомогою садових інструментів, але часто зробити це неможливо через надто вузькі місця.