Чим вивести плями від кави на одязі, дивані, килимі: засоби, які завжди під рукою

Плями від кави можуть з'явитися будь-якої миті. Їх досить важко вивести, особливо, якщо бруд вже в'ївся в тканину. Але не поспішайте викидати улюблені речі. Адже плями від кави можна видалити. Як - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Плями, які залишаються після кави, мають чіткі контури та темно-коричневий колір. А тому найголовніше завдання - знебарвити кавову пляму та водночас не зіпсувати річ.

Чим вивести плями від кави: універсальні засоби

Якщо пляма від кави свіжа, підійде сіль із гліцерином. Що потрібно зробити:

Розвести гліцерин із сіллю у пропорції 1:1, а потім нанести на пляму. Залишити на кілька хвилин. Випрати, як зазвичай, із додаванням порошку. Висушити і прогладити зіпсоване раніше місце.

Якщо ж ви помітили застарілу пляму від кави, не засмучуйтеся. Її також можна видалити, але в цьому разі доведеться трохи постаратися:

Взяти в рівних кількостях нашатирний спирт, гліцерин, воду та змішати. Нанести на пляму, залишити на добу. Випрати річ у мильній воді.

Також вивести плями від кави допомагають щавлева кислота, оцет, кальцинована сода, лимонна кислота.

Як вивести плями від кави на одязі залежно від типу тканини

Як вивести плями від кави на одязі в залежності від типу тканини / Фото: pixabay.com

Лляні та бавовняні

Ці матеріали добре вбирають вологу, а тому краще виводити плями від кави, поки вони свіжі. Для цього підійде звичайне господарське мило й тепла вода. Можна також одяг прокип'ятити, але будьте обережними, адже кольорові тканини можуть полиняти.

Синтетичні

Для таких матеріалів найкраще підходять спирт і вода. Для цього потрібно в 1 літрі рідини розвести 1 столову ложку спирту. Потім одяг замочують в отриманому розчині на декілька хвилин. Опісля - прополощіть річ під проточною водою.

Вовняні та шовкові

В цьому випадку можна використовувати аж 5 способів:

Готується розчин з мильної стружки, 5 чайних ложок нашатирного спирту і 1 літра води. Його потрібно нанести на пляму від кави за допомогою щітки чи ганчірки, злегка потерти, а потім випрати, як зазвичай. Нашатир, спирт та вода у співвідношенні 1:20:20 підходить для виведення плям від кави на шовку. Суміш втирають в зону забруднення, потім промокають сухою марлею і полощуть в прохолодній воді. Суміш із молочної кислоти і дистильованої води (1:1) також чудово підійде для очищення шовкових тканин. Її потрібно нанести на пляму на 15 хвилин, а потім змити холодною водою. Якщо натерти сухим милом місце з кавовою плямою, а потім почистити його щіткою, змоченою в нашатирному спирті, кава швидко відпереться від вовняної речі. Також для вовняних тканин підходить бензин. Спочатку його наносять за допомогою ватного диска на пляму, а потім змивають розчином води й нашатирного спирту (1:1).

Джинсові

Як вивести плями від кави на джинсах? Найкращі народні засоби:

щавлева кислота;

лимонна кислота;

нашатирний спирт.

Їх можна комбінувати в різний спосіб:

Візьміть 10 крапель нашатирного спирту та 0,5 літрів води, змішайте та вилийте на пляму. Потім потрібно прополоскати річ у холодній воді. Щавлеву або лимонну кислоту нанести на забруднене місце, залишити на 1-1,5 годин, змити.

Шкіряні

Пролили каву на улюблену шкіряну сумку? Не проблема. Вам допоможуть скипидар або бензин. Наносити їх потрібно тонким шаром, щоб виріб не пересушився. Потім обов'язково просочіть касторовою олією чи кремом для взуття - так сумка буде мати вигляд, наче нова.

Часто для виведення плям від кави, які ще досить свіжі, вистачить м'якої губки та мильного розчину. Нанесіть на місце забруднення, дайте висохнути, а потім протріть сухою ганчіркою.

Білі тканини

Будь-які забруднення на одязі білого кольору одразу кидаються в очі, що вже казати про темні плями від кави. Тут варто звертати увагу на тип матеріалу. Наприклад, синтетику краще чистити господарським милом і теплою водою, делікатні тканини - замочувати в кальцинованій соді, а натуральні можна кип'ятити і додавати хлоровмісні розчинники.

Кольорові тканини

Намагаючись очистити улюблений одяг від плям, варто не забувати, що він може полиняти. А тому в цьому разі краще використовувати такий метод:

Обробіть пляму 10% розчином бору, намагаючись не залишати розводів. Якщо сліди все ж залишилися - можна обробити їх розчином лимонного соку й солі. Потім річ потрібно обов'язково випрати.

Прості поради, які допоможуть вивести плями від кави на дивані, паперах, стінах

Прості поради, які допоможуть вивести плями від кави на дивані, паперах, стінах / Фото: pixabay.com

Плями від кави можуть залишатися не лише на одязі, але й на килимах чи м'яких меблях. Якщо ви не можете відіпрати забруднення, спробуйте його знебарвити. Для цього вам знадобиться перекис водню. Однак спочатку перевірте його на непомітній ділянці, щоб не зіпсувати весь виріб.

Якщо це свіжа пляма від кави, тоді її вивести набагато простіше:

видалити зайву вологу за допомогою паперового рушника;

розмішати в склянці води 1 столову ложку будь-якого мийного засобу;

акуратно протерти забруднене місце і зачекати 5 хв;

після цього змити.

Якщо пляма від кави залишилася на стільниці чи посуді, краще використовувати такі речовини:

харчова сода;

сіль;

суміш солі та оцту;

господарська сода.

Як вивести застарілі плями від кави? В цьому випадку вам на допомогу прийде будь-який хлоровмісний відбілювач. Його потрібно розбавити водою, залити забруднене місце і зачекати годину. Потім ретельно протерти.

Залишився слід від чашки кави на важливих документах? Щоб видалити пляму, вам знадобляться:

глибока тарілка;

оцет (можна будь-який відбілювач);

м'яка щітка (може бути зубна);

праска;

серветки;

вощений папір.

Розведіть у глибокій тарілці воду й оцет. Потім помістіть пошкоджену ділянку документа на кілька секунд. Вийміть, просушіть серветкою. Повторюйте процедуру, поки пляма від кави не зникне.

Якщо у вас немає часу на таку довготривалу процедуру, можна використати інший метод. У воді розведіть відбілювач чи оцет (3:1). Нанесіть суміш на пляму за допомогою щітки, не пошкодивши волокна паперу. Видалити залишки серветкою. Коли пляма втратила свій колір, документ висушується праскою. Для цього папір потрібно покласти між двома вощеними листами паперу. Температурний режим обирайте вище середнього.

Пролили каву на стіну? Це також можна виправити. Для цього пляма обробляється 90% розчином спирту, який можна придбати в аптеці. Робити це треба дуже акуратно, щоб забруднення не поширилося. Потім пошкоджену ділянку додатково протирають абсорбувальною тканиною.